Giáo dục Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện đúng phương châm '4 đúng', '3 không' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi cuối cùng thực hiện chương trình cũ theo sách giáo khoa hiện hành.

Sáng 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Phạm Ngọc Thưởng cùng các bộ, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía đầu cầu Nghệ An chủ trì hội nghị có các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí trong Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và lãnh đạo 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo kế hoạch sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 29/6/2024. Năm nay cả nước có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 47.000 thí sinh so với năm 2023). Trong đó có hơn 46.978 thí sinh tự do, chiếm 4,38%. Cả nước có 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả nước có 66.927 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ chiếm 6,25% tổng số thí sinh, tăng gần 20.000 em so với các năm trước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến kỳ thi năm nay, tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Bộ Công an và đại diện các địa phương báo cáo về quá trình triển khai cuộc thi. Hiện công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn thành, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh với đầy đủ các thành phần theo quy định, huy động cả hệ thống chính trị, sở ban ngành của tỉnh vào cuộc.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm tổ chức, coi thi, chấm thi theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đội ngũ cán bộ làm thi được huy động và tổ chức tập huấn đầy đủ, nắm vững quy chế thi trước khi bố trí tham gia thực hiện các khâu của kỳ thi.

Các đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Kết luận hội nghị, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi đặc biệt quan trọng với quy mô rộng, thời gian diễn ra nhanh và trên phạm vi lớn. Đây cũng là kỳ thi được xã hội quan tâm, đánh giá 12 năm học tập, rèn luyện của học sinh để các em làm căn cứ xét tuyển vào đại học, là cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường.

Qua báo cáo của các bộ, ngành và các địa phương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nỗ lực của chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, với một kỳ thi có nhiều áp lực, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu cần tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời để phản ánh đúng tính chất, quy mô của cuộc thi và có những thông tin cảnh báo, răn đe về việc sử dụng thiết bị cao, giải toả dư luận với những tin thất thiệt.

Quá trình triển khai, tuyệt đối không được chủ quan; quan tâm đến từng khâu của kỳ thi. Đối với cán bộ khi thực thi công vụ phải tự trọng tự giác. Đối với học sinh phải thi thực, kết quả thực.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại Trường THPT Kim Liên. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc lại 4 cụm từ và yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, đó là tuyệt đối an toàn, trung thực (an toàn về bảo toàn in ấn về vận chuyển đề thi, bài thi, an toàn về phòng chống cháy nổ, giao thông, an ninh trật tự), Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (theo dõi các diễn biến thời tiết, có phương án dự phòng), Tăng cường trách nhiệm, trình độ và cuối cùng là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh dự thi, đặc biệt là những nơi khó khăn, vùng cách trở, không để một thí sinh nào vì khó khăn mà không đến được điểm dự thi.

Ngoài ra, quá trình triển khai cần thực hiện “4 đúng” và “3 không”, đó là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ, đúng thời điểm và đúng quy trình xử lý bất thường. Ngoài ra, không được lơ là chủ quan, không được tự ý xử lý tình huống bất thường và không căng thẳng, áp lực quá mức, chu đáo, thân thiện.