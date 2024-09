Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra công tác Đảng, chính trị tại Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An; Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết để xây dựng huyện Diễn Châu sớm thành thị xã; Giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt hơn 54%... Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 27/9.