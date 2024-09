Xây dựng Đảng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết để xây dựng huyện Diễn Châu sớm thành thị xã Quyết định trên được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2024 tổ chức vào sáng 27/9.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Xây dựng Diễn Châu là 1 trong 6 trung tâm đô thị của Nghệ An

Huyện Diễn Châu có vị trí trung tâm phía Đông của tỉnh Nghệ An, nằm giữa 2 đô thị là thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai; với tổng diện tích tự nhiên 306,93km2, gồm 1 thị trấn và 36 xã.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu trình bày Tờ trình đề xuất chủ trương ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Thành Duy

Đây là huyện có dân số đông thứ 2 trong số 21 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An, chỉ sau thành phố Vinh. Địa bàn hành chính của huyện trải dài theo hướng Bắc-Nam với hơn 25km bờ biển, có núi, có rừng, có sông... với tiềm năng lớn phát triển du lịch và kinh tế biển.

Diễn Châu cũng là huyện duy nhất tại Nghệ An có 3 hành lang kinh tế quan trọng của tỉnh đi qua: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường ven biển; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48.

Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2050, Diễn Châu được xác định xây dựng thành 1 trong 6 đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau đó, ngày 11/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ -UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó đặt mục tiêu, khu vực trung tâm đô thị Phủ Diễn, đến năm 2025 đạt đô thị loại IV; định hướng xây dựng huyện Diễn Châu trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030 và đạt đô thị loại III.

Tiếp đó, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến thông qua vào tháng tháng 3/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND, ngày 5/7/2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng (tỷ lệ 1/10.000) huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Việc đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương ban hành Nghị quyết về “xây dựng, phát triển huyện Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm tạo thêm cơ sở chính trị để phát huy mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa huyện Diễn Châu trở thành vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng của vùng trung tâm phía Đông của tỉnh.

Qua đó đưa Diễn Châu đóng vai trò, chức năng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho vùng liên huyện; phấn đấu đến năm 2025 đô thị Phủ Diễn đạt tiêu chí đô thị loại IV; đạt tiêu chí đô thị loại III, trở thành thị xã trước năm 2030; phát triển kinh tế chủ đạo về đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại, du lịch biển sinh thái nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa lịch sử.

Với tầm nhìn, định hướng rất quan trọng trên của Trung ương, tỉnh đối với huyện Diễn Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nhận định, đây là thời điểm chín muồi để ban hành Nghị quyết về “Xây dựng, phát triển huyện Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu ý kiến, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chốt thời điểm ban hành nghị quyết phù hợp để làm cơ sở cho huyện xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời trong Nghị quyết nên xác định các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó định hướng cho phép ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện Diễn Châu.

Xây dựng Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, vai trò của huyện Diễn Châu khi được xác định là 1 trong 6 trung tâm đô thị của tỉnh, do đó việc ban hành Nghị quyết là cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết.

Vì vậy, đồng chí yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu cần có cách làm mới, phương pháp nhuần nhuyễn, tập trung đầu tư trí tuệ, công sức, tranh thủ tối đa ý kiến các cấp, các ngành, nhất là ở cấp tỉnh, để xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ.

Để khi ban hành Nghị quyết vừa thể hiện chủ trương, đường lối, sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với huyện Diễn Châu; vừa cho chủ trương về ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để Ban Cán sự Đảng lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Diễn Châu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, lãnh đạo huyện Diễn Châu đồng thời quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các phần việc liên quan trong triển khai các dự án trọng điểm.