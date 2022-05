Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An; Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử; Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gần 3.000 cơ hội việc làm đã được các nhà tuyển dụng đưa ra tại ngày hội việc làm… Đây là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 28/5

* Sáng 28/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng số, hướng đến xã hội số.

Gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; phấn đấu luôn giữ vững vị trí thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số.

* Chiều 28/5, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới báo Nghệ An điện tử.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) ra đời từ năm 2008, đã qua 2 lần nâng cấp giao diện và công nghệ xuất bản (vào năm 2013 và 2018). Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, trước đòi hỏi của quá trình phát triển và yêu cầu chuyển đổi số trên lĩnh vực báo chí, từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản.

* Sáng 28/5, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cơ quan báo chí đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

* Sáng 28/5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm” cho thanh niên, sinh viên và người lao động năm 2022.

Tại chương trình, gần 3.000 cơ hội việc làm đã được các nhà tuyển dụng đưa ra cho thanh niên, sinh viên và người lao động tại Nghệ An năm 2022.

* Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Đại học Vinh theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 10/6, trùng ngày, trùng đề thi với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo tổng hợp của nhà trường, hiện đến thời điểm này nhà trường nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của 1.783 thí sinh thi vào hệ thi chuyên và 457 thí đăng ký dự thi hệ chất lượng cao.

* Mới đây, UBND huyện Diễn Châu có Quyết định về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá đất và thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đặt cọc của khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại vùng quy hoạch dân cư các xã: Diễn Vạn, Diễn Đồng, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Mỹ.

Mặc dù đã có kết quả trúng đấu giá nhưng 73 lô đất trên địa bàn huyện Diễn Châu đã bị nhà đầu tư bỏ cọc hơn 15 tỷ đồng, số tiền trên được thu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

* Những ngày gần đây, tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa ở xã Châu Hồng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, số nhà bị ảnh hưởng đã chiếm hơn 20% hộ dân trong xã. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy, việc khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp gần đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng này.