Báo Nghệ An điện tử ra mắt giao diện mới: Khẳng định sự tiên phong, đổi mới, bắt nhịp với thời đại chuyển đổi số.

(Baonghean.vn) - Chiều 28/5, tại TP. Vinh, trong không khí cả nước đang lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chào mừng 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Báo Nghệ An long trọng tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới báo Nghệ An điện tử.

Tham dự buổi lễ, về đại biểu các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc đối ngoại Tập đoàn TH; bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt; ông Nguyễn Việt Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển TTG. Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động.

LẤY NỘI DUNG LÀM CỐT LÕI, CÔNG NGHỆ LÀM TRUNG TÂM, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ TIÊN QUYẾT

Báo Nghệ An là cơ quan của Đảng bộ - tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An. Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nghệ An đã có những bước phát triển không ngừng với định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, trở thành một trong những tờ báo cấp tỉnh uy tín trên cả nước.

Hiện nay, Báo Nghệ An có các ấn phẩm gồm: Nghệ An nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Miền núi - Dân tộc và báo Nghệ An điện tử. Trong mỗi chặng đường phát triển của quê hương, đất nước, Báo Nghệ An đều ghi những dấu ấn đáng tự hào. Báo Nghệ An cũng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2015.

Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) ra đời từ năm 2008, đã qua 2 lần nâng cấp giao diện và công nghệ xuất bản (vào năm 2013 và 2018). Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, trước đòi hỏi của quá trình phát triển và yêu cầu chuyển đổi số trên lĩnh vực báo chí, từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản.

Giao diện mới báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, sang trọng, trên cơ sở kế thừa bản sắc của Báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Cả hai phiên bản báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật, tạo nhiều điểm nhất hấp dẫn, tăng kích cỡ font chữ, kích cỡ ảnh nhằm đáp ứng tốt nhất các thói quen, hành vi của độc giả.

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, podcast, emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, đa phương tiện, chuyển đổi số...

Cùng với thay đổi giao diện, dịp này Báo Nghệ An cũng nâng cấp phiên bản ứng dụng Báo Nghệ An trên các hệ điều hành Androi và iOS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả; đồng thời, tiếp tục có những thay đổi toàn diện về công nghệ xuất bản, hạ tầng, kỹ thuật và nội dung; tích hợp hệ thống xuất bản báo in trên báo điện tử; thực hiện số hóa nguồn dữ liệu về lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ để phục vụ nhân dân một cách tốt hơn... Đây là một phần trong Đề án nâng cao chất lượng toàn diện, gắn với chuyển đổi số của Báo Nghệ An.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên chia sẻ: Đứng trước thách thức bởi sự phát triển như vũ bão của công nghệ và truyền thông số, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình mạng xã hội cũng như yêu cầu ngày càng cao của độc giả và Nhân dân, Báo Nghệ An đã đặt ra quyết tâm đổi mới toàn diện theo hướng chuyển đổi số, trong đó, lấy nội dung làm cốt lõi, công nghệ làm trung tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ nhân dân là tiên quyết.

Việc ra mắt giao diện báo Nghệ An điện tử mới nằm trong lộ trình, kế hoạch không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm nhằm liên tục vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như đáp ứng yêu cầu, sự mong mỏi và niềm tin của độc giả đối với tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

“Chúng tôi xác định rằng, việc đổi mới, chuyển đổi số là một quá trình liên tục, có điểm đầu mà không có kết thúc. Đây cũng chính là sứ mệnh của tất cả các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đặt ra và thực hiện”, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh.

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông; của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ của cá nhân đồng chí Lê Quốc Minh cũng như của Báo Nhân Dân và đối tác Báo Mới đối với Báo Nghệ An trong thời gian qua.

(Baonghean.vn tiếp tục cập nhật)