Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/8 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8; TX Cửa Lò kỷ niệm 30 năm ngày thành lập… là những thông tin nổi bật ngày 28/8.

* Chiều 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8/2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/8, thị xã Cửa Lò tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (29/8/1994 – 29/8/2024). Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Cửa Lò đã là một đô thị du lịch văn minh, hiện đại và là một trong ba cực tăng trưởng cao của tỉnh Nghệ An.

Uỷ ban nhân dân thị xã Cửa Lò khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, thực hiện các phong trào thi đua. Ảnh: Thành Chung

* Hình thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những mục đích chính của Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 về Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030.

Một góc TP Vinh. Ảnh minh họa: Sách nguyễn

* Trưa 28/8, tại TP Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ ký hợp đồng tuyển chọn vận động viên cho lớp U10 Sông Lam Nghệ An. Trong số 25 cầu thủ U10 được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng có đến 23 cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An.

Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ông Hồ Lê Đức trao đổi cùng các phụ huynh. Ảnh: Đức Anh

* Thông tin từ chính quyền địa phương huyện Quỳ Hợp, vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã Tam Hợp vào chiều 27/8, khiến 2 người tử vong.