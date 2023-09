Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Thành Duy

* Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

* Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An yêu cầu Hội Nông dân Nghệ An phải thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân thích ứng với điều kiện mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/9, tại phiên toàn thể, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. Đồng chí Nguyễn Quang Tùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 -2028

Các đồng chí: Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thành Duy

* Nhận lời mời của Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến Cuba tham dự phiên khai mạc Đại hội Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An trao đổi với các đại biểu dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba lần thứ X. Ảnh: Nguyễn Mai Linh

* Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023. Thông tin trên vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Nghệ An đứng thứ 6/63 tỉnh, thành thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/9, tại Bảo tàng Quân khu 4, Ban Thanh niên quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị Quân khu 4, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Quân đoàn 1; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 283, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Trường Đại học Vinh... tổ chức ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023.

Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn kỹ thuật lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Thành Chung

* Trong đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An các ngày 26 - 27/9, huyện Quỳ Châu là địa phương thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 1.000 hộ dân bị ngập. Sau khi nước rút, nhiều công trình, hoa màu trên địa bàn bị hư hỏng nặng, tài sản của người dân chìm trong bùn đất.