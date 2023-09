Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Khai mạc Đại hội Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba lần thứ X

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhận lời mời của Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, sáng 27/9 (giờ địa phương), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến Cuba tham dự phiên khai mạc Đại hội Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An trao đổi với các đại biểu dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba lần thứ X. Ảnh: Nguyễn Mai Linh

Cùng dự khai mạc Đại hội, có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham gia đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Ngoại vụ Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An gặp gỡ lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba tỉnh Holguin - quê hương của Chủ tịch Fidel Castro. Ảnh: Nguyễn Mai Linh

Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba là tổ chức gồm các ủy ban khu dân cư trên khắp Cuba, được lãnh tụ Fidel Castro thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 1960, nhằm phát hiện và đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của Cuba từ sau cuộc cách mạng năm 1959.

Đoàn đại biểu đến từ Việt Nam, từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn thể Đại hội đón chào nồng nhiệt. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba khẳng định: Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba sẽ tiếp tục kiên định con đường cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, tập trung vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do sự cấm vận của kẻ thù, bảo vệ và phát huy thành quả của cách mạng Cuba.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cùng 5.000 USD của tỉnh Nghệ An đến lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba tỉnh Holguin - quê hương của Chủ tịch Fidel Castro. Ảnh: Nguyễn Mai Linh

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An gặp gỡ lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba tỉnh Holguin - quê hương của Chủ tịch Fidel Castro. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, mở ra các hoạt động về phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế… giữa 2 tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng tỉnh Holguin một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5.000 USD để trang bị thêm một số phương tiện làm việc cho tỉnh Hoiguin.