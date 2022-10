Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/10

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp tháng 10 để tập trung bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cho ý kiến vào hai đồ án quy hoạch phát triển huyện Đô Lương và thông qua chủ trương cấp phép đầu tư hai dự án với tổng số vốn hơn 275 tỷ USD…

* Ngày 29/10, Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2022 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây đúng một năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. 10 tháng của năm 2022 đã đi qua, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song tình hình kinh tế-xã hội cả nước đạt được nhiều kết quả cơ bản, quan trọng. Tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ phân tích, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm, nhận định tình hình, đưa ra các quan điểm, giải pháp chỉ đạo, điều hành những tháng tiếp theo để đạt mục tiêu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

* Sáng 29/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000).

Hai đồ án quy hoạch trên đóng vai trò rất quan trọng đối với tầm nhìn, chiến lược và việc cụ thể hóa xây dựng Đô Lương trở thành thị xã theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương gồm toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính huyện Đô Lương, bao gồm 33 đơn vị hành chính; có tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa mới của tỉnh Nghệ An, đóng vai trò động lực trong việc phát triển kinh tế, xã hội vùng phía Tây Nghệ An; là điểm kết nối giao thông Đông, Tây, Nam, Bắc liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Khu Kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh.

Vùng huyện Đô Lương được định hướng quy hoạch phát triển 3 đô thị: Đô Lương (gồm thị trấn Đô Lương hiện hữu và vùng phụ cận) là đô thị loại IV có chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại dịch vụ của thị xã Đô Lương và các huyện phía Tây tỉnh Nghệ An; đô thị Giang Sơn là đô thị loại V có chức năng là đô thị sinh thái phía Tây Bắc huyện; đô thị Thượng Sơn là đô thị loại V có chức năng là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Nam huyện.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000) được lập trên phạm vi thuộc địa giới hành chính của 14 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Đô Lương hiện hữu và toàn bộ diện tích 11 xã: Bồi Sơn, Tràng Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn và một phần diện tích của 2 xã: Thịnh Sơn, Hòa Sơn. Tổng diện tích lập quy hoạch là 7.930 ha.

* Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho ý kiến và thông qua chủ trương cấp phép đầu tư 2 dự án với tổng vốn hơn 275 triệu USD.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An trên diện tích 36,18 ha do Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đầu tư.

Dự án sản xuất linh kiện điện tử với công suất thiết kế 74 triệu sản phẩm/năm có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, tương đương 3.440 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu khởi công vào tháng 1/2023 và chính thức đi vào sản xuất vào tháng 3/2024.

Dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động.

Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy Khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt, do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 125 triệu USD, tương đương hơn 2,9 ngàn tỷ đồng.

* Tối nay, tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), Báo Nhân dân phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản anh hùng ca huyền thoại”. Chương trình nhằm tái hiện lại sự cống hiến vẻ vang, sự hy sinh anh dũng, kiên cường của một thế hệ tuổi trẻ trên cung đường 15A và địa danh Truông Bồn. Đặc biệt là tinh thần lao động, chiến đấu gan dạ, sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sỹ thanh niên xung phong tại Truông Bồn cách đây 54 năm.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10), Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn ông Phan Trọng Lộc – Giám đốc Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn. Qua đó làm sáng rõ thêm những giá trị lịch sử của những người đã cống hiến máu xương cho quê hương, đất nước trên mảnh đất này, đồng thời phát huy giá trị di tích trong giai đoạn mới.

* Sau trận lũ quét lịch sử đầu tháng 10, bên cạnh hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi hoàn toàn thì nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường đi từ thị trấn Mường Xén qua xã Tà Cạ sang Tây Sơn được xem là tuyến đường gian khổ nhất vì bị chia cắt hoàn toàn, người dân buộc phải đi bộ trong suốt gần 1 tháng qua.

Hiện điểm sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn (Kỳ Sơn) sau lũ quét tiếp tục được nỗ lực khắc phục và dự kiến sẽ thông xe vào ngày hôm nay 29/10.

* Cũng liên quan đến khu vực miền Tây Nghệ An nhưng là vấn đề tạo môi trường để bảo tồn đàn voi đang sinh sống trên núi rừng. Ngày 24/10 vừa qua có hai cá thể voi (mẹ con) bất ngờ xuất hiện tại khu vực rừng trồng của người dân ở bản Đôm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Đây không phải là lần đầu tiên voi rừng “mò” về nơi sinh sống của con người để kiếm tìm thức ăn.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 đàn voi với khoảng 16 con; là địa phương có số voi hoang dã lớn thứ 3 cả nước, chỉ sau Đắk Lắk và Đồng Nai. Tuy nhiên, trong số 5 đàn thì có đến 3 đàn đơn lẻ, không còn khả năng phát triển.

Bài viết: “Bài toán chưa lời giải về sáp nhập những đàn voi đơn lẻ ở Nghệ An” của tác giả Tiến Hùng sẽ có góc nhìn kỹ hơn về vấn đề này