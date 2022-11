Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11; Ủy ban Đoàn kết Công giáo cụm phía Bắc phát động thi đua năm 2023; Tổng Giám đốc SLNA nói về thông tin Phan Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội... là những nội dung chính trong ngày 29/11.

* Ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2022 cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến về một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

* Sáng 29/11, tại thành phố Vinh, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 cụm thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc.

* Sáng 29/11, trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam. Hai bên thảo luận những nội dung, giải pháp thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư…

* Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Trương Mạnh Linh -Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An phủ nhận thông tin tiền vệ Phan Văn Đức đã gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội. "Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ quan trọng với đội bóng, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đến năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ đội bóng nào liên hệ với chúng tôi để giải phóng hợp đồng cho Phan Văn Đức", ông Linh khẳng định.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (lần thứ 4). Lý do thực hiện điều chỉnh Quy hoạch là để tăng thêm diện tích cây xanh, bãi đậu xe; giảm diện tích đất an táng tại nghĩa trang.

* Từ 17h30 đến 22h ngày 28/11/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương đồng chủ trì phá thành công chuyên án, triệt xóa được 7 điểm phức tạp về bán lẻ ma túy tại địa bàn huyện Tương Dương, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.