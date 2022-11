Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu EuroCham

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phan Tú (Sở Ngoại vụ Nghệ An)

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn: WHA, VSIP, Hoàng Thịnh Đạt. Tham dự buổi làm việc, có đại diện Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao. Về phía EuroCham có Chủ tịch Hiệp hội Alain Cany, Giám đốc điều hành Delphine Rousselet và các Thành viên Ban Điều hành EuroCham.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long đánh giá cao việc EuroCham đưa ra sáng kiến tổ Hội nghị cấp cao và triển lãm kinh tế xanh 2022. Trong chiến lược phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An luôn hướng đến kinh tế xanh, trong đó có thu hút các dự án đầu tư xanh, thân thiện với môi trường.

Hiện nay, Nghệ An có 113 dự án FDI đến từ 14 Quốc gia/Vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,535 tỷ USD. Các nhà đầu tư châu Âu có ưu thế về công nghệ, đóng góp tích cực vào việc chuyển giao công nghệ, tạo ra một số ngành, nghề mới và sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm mới, song tại Nghệ An mới chỉ có 2 dự án của nhà đầu tư EU với tổng mức đầu tư hơn 17 triệu USD.

Tỉnh Nghệ An mong muốn tăng cường thu hút đầu tư từ EU, đề nghị EuroCham hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư châu Âu đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Chủ tịch Eurocham Alain Cany vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 và làm việc với EuroCham. Thị trường EU là thị trường tiềm năng, chất lượng nhưng khó tính, yêu cầu cao, tỉnh Nghệ An cần chuẩn bị kỹ càng nếu muốn thâm nhập thị trường này. Nông nghiệp, du lịch và điện tử là những lĩnh vực tỉnh Nghệ An có thế mạnh và EU có nhu cầu.

Ông Alain Cany đề nghị tỉnh Nghệ An quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, đào tạo chất lượng nguồn nhân lực... EU dự kiến sẽ tổ chức đoàn Lãnh đạo ban điều hành và các doanh nghiệp đến làm việc và khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Quyền Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Như Hiếu cho biết: Bộ Ngoại giao luôn hỗ trợ đồng hành cùng các địa phương trong triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó có tỉnh Nghệ An. Nghệ An là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư EU tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đồng chí Nguyễn Như Hiếu đề nghị mỗi bên cử một đầu mối liên lạc để kết nối trao đổi thông tin và lập các kiến nghị đề xuất thành văn bản. Cục Ngoại vụ cam kết hỗ trợ EuroCham và tỉnh Nghệ An triển khai các hoạt động hợp tác.