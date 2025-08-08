Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/8
Nghệ An phấn đấu khởi động 3 khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào ngày 19/8/2025; Nhãn vào mùa, người dân vùng đồi Nghệ An thu tiền triệu mỗi gốc… là những thông tin nổi bật ngày 8/8.
* Sáng 8/8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
* Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đề nghị Bí thư cấp ủy các xã, phường chủ động, chủ trì vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư.
* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành danh mục 205 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.
* Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức hội nghị lần thứ VII.
* Học sinh Nghệ An đạt giải Đặc biệt Cuộc thi “Nhật ký bằng tranh châu Á - Thái Bình Dương - Enikki Festa 2024 - 2025”.
* Nhãn vào mùa, người dân vùng đồi Nghệ An thu tiền triệu mỗi gốc.
* Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng bàng hoàng phát hiện đồng nghiệp tử vong.