Kinh tế Đề xuất sửa đổi, nâng mức hỗ trợ hãng tàu container qua Cảng Cửa Lò Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết, đang trình UBND và HĐND tỉnh Nghệ An sửa đổi chính sách hỗ trợ xuất khẩu cho hãng tàu và doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò.

Theo đó, Dự thảo trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND, tỉnh đề xuất giữ nguyên mức hỗ trợ 100 triệu đồng/chuyến đối với các hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng vừa xếp hàng tại Cảng Cửa Lò. Việc dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng vừa xếp hàng được tính là một chuyến cập cảng.

Tàu trên 5.000 tấn chờ vào Cảng Cửa Lò bốc dỡ hàng. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, đối với các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Cửa Lò (Nghệ An), để khuyến khích, tỉnh đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 300 triệu đồng/chuyến cập cảng lên 450 triệu đồng/chuyến cập cảng. Điều kiện là các hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container đi quốc tế theo quy định và thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng vừa xếp hàng tại Cảng Cửa Lò.

Đối với các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh cũng đề xuất mức hỗ trợ tăng lên, theo đó, container loại 20 feet từ 600.000 đồng/container lên 1 triệu đồng/container; container loại 40 feet từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/container.

Trước đó, tại cuộc họp đánh giá 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 03, các doanh nghiệp cho biết, từ năm 2021 đến năm 2023, doanh thu các hãng tàu container khai thác tuyến thường xuyên qua Cảng Cửa Lò liên tục bị sụt giảm và thua lỗ.

Tuy nhiên, nhờ vào chính sách hỗ trợ của tỉnh tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 đã bù đắp một phần chi phí nên vẫn duy trì hoạt động.

Vì vậy, các doanh nghiệp đề xuất tỉnh tiếp tục chính sách hỗ trợ; đồng thời, cam kết tăng cường kết nối, kêu gọi các hãng tàu khác và doanh nghiệp có hàng hóa xuất, nhập khẩu, khai thác loại hình vận tải bằng container, nhất là vận chuyển trực tiếp từ Cảng Cửa Lò đi các cảng biển quốc tế và ngược lại. Đồng thời, giảm dần trung chuyển qua các cảng trung gian như Hải Phòng, Nghi Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do Cửa Lò chưa có cảng nước sâu nên chỉ tàu vận tải chủ yếu đi các tuyến nội địa, còn tuyến quốc tế còn hạn chế. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, thay đổi từ phương thức vận tải đường bộ sang vận tải đường biển qua Cảng Cửa Lò, giảm chi phí vận chuyển, tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất trong tỉnh, tỉnh vẫn tiếp tục hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết thêm: Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa đến Cảng Cửa Lò áp dụng giai đoạn 2023-2025 nên cuối năm nay sẽ hết hiệu lực. Để tiếp nối, cùng với đề xuất tiếp tục chính sách đặc thù này, Ban cùng với các sở, ngành đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng cao mức hỗ trợ đảm bảo phù hợp với thực tiễn và có tính cạnh tranh với các tỉnh lân cận.