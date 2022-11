Ủy ban Đoàn kết Công giáo cụm phía Bắc phát động thi đua năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, tại thành phố Vinh, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 cụm thi đua các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Linh mục Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các vị linh mục, các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc có 13 đơn vị, năm 2022 các đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo. Trước tiên, phải kể đến việc giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều vị linh mục quản xứ, tu sĩ đã chủ động gặp gỡ, hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa tham gia phát triển kinh tế.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người già cô đơn; trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, người bất hạnh; xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ với các tôn giáo bạn. Các hoạt động bác ái, nhân đạo, từ thiện là việc làm thường xuyên của người công giáo. Tình làng nghĩa xóm được phát huy tốt, bà con các giáo xứ, giáo họ thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng bào công giáo khu vực cụm phía Bắc luôn có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận nội dung báo cáo, góp ý về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Những năm qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo, tỉnh Nghệ An có bước tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,05%; thu ngân sách ước đạt hơn 20.350 tỷ đồng, tăng 35,7% so với dự toán.

Thu nhập bình quân đầu người của năm 2022 ước đạt khoảng 57 triệu/người/năm, đời sống nhân dân được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 299/411 xã (trong đó có 252 cấp xã có đồng bào Công giáo) đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội nghị xác định tiếp tục vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Triển khai các văn bản chỉ đạo về phong trào thi đua yêu nước; góp phần giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của bà con giáo dân…

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc thống nhất bầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam là đơn vị làm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2023, bầu chọn các danh hiệu thi đua và tiến hành phát động, ký giao ước thi đua năm 2023.