Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

* Chiều 3/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, đồng chí Chu Thế Huyền cần tiếp cận công việc một cách nhanh nhất, toàn diện nhất, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tiếp tục trao dồi, rèn luyện phong cách, đạo đức người cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua đó, lãnh đạo toàn ngành Thanh tra tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Chu Thế Huyền. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 3/12, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, bầu bổ sung vào ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Phạm Quang Sơn

* Chiều 3/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Hồ Sỹ Hùng - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Văn phòng HĐND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Sỹ Hùng hứa sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Thường trực HĐND tỉnh đã tin tưởng giao phó.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Mai Hoa

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức phiên họp bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh đoàn thông qua các văn bản đề nghị của Tỉnh đoàn, văn bản đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và công văn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc thống nhất để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện quy trình bầu đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017- 2022. Ảnh: Thanh Lê

* Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Nghệ An chủ động chống dịch Covid-19, siết chặt quản lý tại nhà ga, sân bay. Cùng đó, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, bắt buộc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện khai báo y tế. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Tại ga Vinh, những ngày này các giải pháp phòng, chống dịch cũng được thực hiện quyết liệt. Tất cả hành khách vào ga đều phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ảnh: Công Kiên

* 100 con lợn bị bỏ lại bên đường. Sự việc diễn ra sáng 3/12, tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) với xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, người dân phát hiện đàn lợn gần 100 con vứt bỏ bên đường.

Theo nhiều người dân cho biết, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, địa hình vắng vẻ, ít người qua lại để vứt những con lợn này ra đường. Hầu hết số lợn này đều bị bệnh, có biểu hiện lừ đừ, yếu ớt, sắp chết, nhiều con đã chết.

Một số con lợn chết và sống được vứt ngay bên đường. Ảnh: Minh Thái

* Sáng 3/12, nhiều người dân huyện Đô Lương (Nghệ An) háo hức chờ đón giây phút Công Phượng đưa cô dâu Viên Minh về ra mắt quê hương. Rất đông khách từ nhiều nơi đổ về. An ninh khu vực đám cưới được thắt chặt và ban tổ chức không cho phép khách mời chụp ảnh với chú rể, cô dâu. Cùng đó, nhiều phóng viên, YouTuber tập trung đông nhưng không được tiếp cận gần.

Đông đảo người dân địa phương đổ ra xem Công Phượng đón cô dâu về quê. Ảnh: Thành Cường

* Vào hồi 21 giờ ngày 02/12, tại khu vực xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra nhanh, phát hiện 02 bao tải chứa 40 khối trụ có đường kính 7cm, dài 20cm, trọng lượng 28 kg, nghi vấn là pháo nổ tự cuốn. 2 nam thanh niên được đưa về trụ sở Đội CSGT-TT để lập biên bản vụ việc.

Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh cho biết, nhóm thanh thiếu niên này gồm 06 đối tượng đi xe máy và xe đạp điện, tuy nhiên khi lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thì có 04 người đã bỏ chạy. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Vinh) tiếp tục điều tra, xử lý.