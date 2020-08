Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/8

* Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, BTV Tỉnh ủy tiến hành duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện: Thanh Chương và Anh Sơn.



Duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng tình với định hướng của huyện về phát triển kinh tế là nông - lâm - ngư. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Thanh Chương cần tìm hướng đi mới về du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; cần phải chuẩn bị tốt tâm thế, có tầm nhìn dài hạn để chuẩn bị về điều kiện cơ sở hạ tầng, quy hoạch đất đai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác huyện cũng cần phát huy hiệu quả hơn nữa là nguồn lực của con người Thanh Chương. Đặc biệt, Thanh Chương cần quan tâm sâu sắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò của người đứng đầu.

Đối với huyện Anh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ. Phân tích rõ huyện hội tụ được nhiều yếu tố để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, đồng thời vừa đảm bảo vùng nguyên liệu được quy hoạch, Bí thưTỉnh ủy đề nghị huyện Anh Sơn cần có giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đối với cả vùng nguyên liệu như: chè, mía, cam và cả trên diện tích đất màu, đất bãi ven sông Lam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội của huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 3/8, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An tích cực tham mưu UBND các cấp có chế độ, chính sách thỏa đáng, hợp lý cho đội ngũ trưởng, phó Công an xã chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ. Đối với những đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu cần quan tâm xây dựng trở thành những người uy tín, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật tại cơ sở.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới- Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà cho các thân nhân 5 đồng chí công an xã bán chuyên trách dã anh dũng hy sinh. Ảnh: Đức Vũ

Tổng số công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay là 4.286 đồng chí, trong đó còn 462 đồng chí phó trưởng công an xã; 3.824 đồng chí công an viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 5 đồng chí Công an xã bán chuyên trách anh dũng hi sinh, 91 đồng chí bị thương. Dịp này Công an tỉnh Nghệ An tặng quà 5 thân nhân của các đồng chí Công an xã đã anh dũng hy sinh, tặng quà 70 đồng chí nguyên trưởng, phó công an xã, công an viên trên toàn tỉnh.

* Chiều 3/8, Đảng bộ huyện Quỳ Châu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, môi trường xã hội lành mạnh; Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung phát triển kinh tế rừng và du lịch; Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề phát triển bền vững”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; Đoàn thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội. Theo chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 3/8 đến ngày 4/8).

* Thông tin được nhiều độc giả quan tâm tìm kiếm trong những ngày này đều tập trung vào diễn biến của dịch Covid-19. Theo đó, sáng 3/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tìm thấy tài xế của nhà xe Kim Chi chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nam chở "bệnh nhân 620". Tài xế này người huyện Hưng Nguyên, sau khi vào Đà Nẵng trả xe, anh này trở về quê.

Trước đó, chiều 2/8, trong số 30 ca nhiễm Covid-19 mới do Bộ Y tế công bố, bệnh nhân 620 là một phụ nữ 44 tuổi, trú tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam. Trưa 27/7, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi do tài xế nêu trên điều khiển để về quê. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Tài xế nhà xe Kim Chi cho biết, xe chạy qua Nghệ An đã có khách xuống tại Vinh và Diễn Châu. Bởi vậy các cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục thông báo và kêu gọi những người đi chung xe khách với bệnh nhân 620 nên khai báo dịch tễ với cơ quan chức năng.

* Cũng liên quan đến những bệnh nhân mắc Covid đi chung xe khách với công dân Nghệ An, sáng 3/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của 3 hành khách đi chung xe với "bệnh nhân 566".

"Kết quả lần 1 cho thấy, cả 3 người đều âm tính với Covid-19. Vì thế, những người tiếp xúc gần với 3 hành khách này (F2) sẽ không cần thiết lấy mẫu xét nghiệm" - TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết. Trong 3 hành khách này, 2 người trú ở thị xã Hoàng Mai, 1 người ở huyện Diễn Châu.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* 30 người F1 ở Nghệ An của 'bệnh nhân 435' đã được bàn giao về nhà sau cách ly tập trung.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu Vũ Hồng Quang cho biết, cơ quan y tế đã bàn giao 30 người là F1 của bệnh nhân Covid-19 cho các địa phương tiếp tục giám sát, cách ly tại nhà sau 5 ngày được cách ly tập trung. “Những người này cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, tất cả đều âm tính với Covid-19" - ông Quang nói.

Toàn bộ F1 của "bệnh nhân 435" đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, tất cả đều âm tính. Ảnh: Tiến Hùng

* Người đàn ông 49 tuổi đi thả lưới bắt cá thì gặp nạn. Vào hồi 11h55' ngày 3/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực sông Cầu Đước, đoạn khối 15, phường Cửa Nam, TP. Vinh. Nạn nhân là anh Nguyễn X.T. (SN 1971), trú tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh.