Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/8

(Baonghean.vn) - Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022; Phụ huynh, học sinh lúng túng khi chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Tặng Bằng khen cho đoàn viên công đoàn dũng cảm cứu 6 cháu nhỏ bị đuối nước… là những thông tin nổi bật ngày 3/8.

* Sáng 3/8, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2022.

* Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các trường Đại học ở Nghệ An cũng bắt đầu công bố mức điểm để xác định ngưỡng chất lượng đầu vào cho mùa tuyển sinh năm 2022.

* Chỉ còn 1 tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng hiện nhiều phụ huynh ở Nghệ An vẫn đang băn khoăn khi chọn và mua sách giáo khoa cho con trẻ, do có nhiều thay đổi về chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Rạng sáng 3/8, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng tàu cá của ngư dân thị xã Cửa Lò bội thu sau chuyến ra khơi.

* Ngày 3/8, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến tặng quà, tặng Bằng khen biểu dương hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Trung - đoàn viên công đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) đã cứu được 6 cháu nhỏ bị đuối nước.

* Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron như BA.4 và BA.5, BA.2.12.1… Nghệ An cũng nằm trong xu hướng này.

* Ba em nhỏ (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi) cùng chở nhau trên xe đạp điện lưu thông từ nhà riêng đến địa phận xóm Dốc Sư, xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) thì va chạm cùng chiều với chiếc xe tải chở ngói khiến 1 em tử vong tại chỗ và 1 em nguy kịch.

* Rác thải ngập tràn, xác động vật nổi lềnh bềnh, phân hủy nặng, gây ô nhiễm nghiêm trọng là thực trạng đang diễn ra phổ biến trên các hệ thống kênh mương cấp nước trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, việc xử lý lượng rác lớn này gặp nhiều khó khăn.