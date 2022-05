Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/5

(Baonghean.vn) - Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 3; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; Tăng cường thanh tra, kiểm tra về đảm bảo môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản; Bắt giữ 4 nhóm đối tượng tổ chức khai thác đá trái phép… Đây là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 30/5.

* Sáng 30/5, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 3, trong đó chương trình nghị sự có tới 3 ngày được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Trong tuần này Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 2 dự án đường vành đai và 3 dự án đường bộ cao tốc.

*Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Phạm vi thời gian tổng kết trong các giai đoạn: 2014 - 2019; 2014 - 2020 và năm 2021.

Mục đích nhằm đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm sau 10 năm (2013 - 2022) thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

* Tại Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 5/2022, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành tăng cường thanh tra kiểm tra về đảm bảo môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường phối hợp công tác giữa các ngành khối nội chính.

Ngoài đánh giá tình hình công tác của tháng 5/2022, hội nghị còn quan tâm thảo luận về các vụ việc diễn ra ở cơ sở được dư luận quan tâm. Trong đó nổi bật là các vụ việc liên quan đến tuyến đường dân sinh tại dự án ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc; vụ việc sụt lún tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp…

*Liên quan đến lĩnh vực quản lý khoáng sản, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và một phần tiếp giáp với thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 26/5/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng gồm Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt giữ 4 nhóm đối tượng cùng nhiều đối tượng phục vụ cho việc khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn và một phần tiếp giáp với thị xã Thái Hòa.

*Sau thời gian dài rớt giá tận đáy, từ đầu tháng 5 đến nay dứa "nữ hoàng" ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tăng giá mạnh, lên 8.000 đồng/kg, người trồng dứa phấn khởi vì có lãi.

Nghệ An hiện có khoảng hơn 1.000 ha dứa, trong đó khoảng 600 ha dứa cho thu hoạch, chủ yếu ở xã Tân Thắng và một số xã khác ở huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành. Dứa vào vụ thu hoạch từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6 hàng năm, năng suất dứa của Nghệ An đạt từ 25 - 30 tấn/ha.

*Chiều 30/5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng học sinh giỏi quốc gia, giáo viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022 là một năm học thành công của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu khi toàn trường có 79 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia với giải 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Ngoài ra, trường có 3 học sinh được lọt vào đội tuyển quốc gia dự thi các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế hai môn Tin học và Toán học.