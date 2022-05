(Baonghean.vn) - Tại hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 5/2022, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các ban, ngành tăng cường thanh tra kiểm tra về đảm bảo môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường phối hợp công tác giữa các ngành khối nội chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tăng cường bám, nắm thông tin từ cơ sở

Ngoài đánh giá tình hình công tác của tháng 5/2022, hội nghị còn quan tâm thảo luận về các vụ việc diễn ra ở cơ sở được dư luận quan tâm. Trong đó nổi bật là các vụ việc liên quan đến tuyến đường dân sinh tại dự án ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc; vụ việc sụt lún tại xã Châu Hồng huyện Quỳ Hợp…

Liên quan đến việc đóng con đường dân sinh ở xã Nghi Thuận, tuyến đường chạy từ Quốc lộ 7C (trước đây là N5) nối đến đầu xóm 2 và chạy vào đến xóm 6 (xóm nay là các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rú Thần) thuộc xã Nghi Thuận (Nghi Lộc), đây là chủ trương đúng, cần thiết vừa để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện và tỉnh. Đồng thời không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Về chủ trương này, UBND tỉnh đã có Công văn số 341/UBND-CN ngày 14/01/2022 về việc xem xét đề nghị đóng đoạn đường dân sinh cắt qua Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An (WHA ) giai đoạn 1, tại xã Nghi Thuận.

Việc đóng đường dân sinh cũ từ Quốc lộ 7C đi vào xóm Khánh Thiện là cần thiết, đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch Dự án Khu Công nghiệp WHA nói riêng và tổng thể quy hoạch huyện Nghi Lộc nói chung. Đặc biệt, hiện nay tuyến đường dân sinh cũ đã xuống cấp, nếu còn đi lại trên tuyến đường này sẽ không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Việc một số người dân không đồng thuận với chủ trương này cần phải xem xét về động cơ, biểu hiện chống đối và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp cũng rà soát, nhắc nhở đề nghị các cấp, ngành về tiến độ xử lý một số vụ việc khiếu kiện, vi phạm về đầu tư xây dựng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, nhất là các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính, không để bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, chậm trễ trong xử lý. Đồng thời tăng cường phát hiện các vi phạm ngay từ cơ sở. Tăng cường thanh tra kiểm tra về môi trường và khai thác tài nguyên khoáng sản, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc ví như sự việc ở xã Châu Hồng, Quỳ Hợp.

Đánh giá công tác tháng 5 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2022, hội nghị cho biết, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 59 vụ, làm 03 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá gần 1,3 tỷ đồng (so với tháng trước giảm 01 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 05 vụ). Đáng chú ý, tình trạng thanh, thiếu niên hoạt động phạm tội còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn lớn, như vụ việc Công an thành phố Vinh bắt 04 đối tượng từ dưới 16 tuổi gây ra gần 20 vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản tại các địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Phòng PC06 phát hiện, khống chế nhóm 04 đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh…

Phát hiện, bắt 130 vụ, 180 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 01kg hêrôin, 06kg ma túy đá, 0,35kg và 7.240 viên ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, tình trạng tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT tiếp tục xảy ra nhiều như ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu...

Trong tháng, công tác điều tra, truy tố không để xảy ra oan sai. Công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các triển khai tích cực, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được các ngành chức năng bám sát, giải quyết tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm liên quan an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh nông thôn vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp.

Trong thời gian tới, hội nghị yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy nổ, chất độc hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia. Phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, nhất là các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội lớn...

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, chống người thi hành công vụ, tội phạm lợi dụng mùa hè để hoạt động, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Phối hợp làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy nhất là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Thực hiện tốt tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2013 của Bộ Chính trị

Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị./.