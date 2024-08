Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/8 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9; Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX họp phiên thứ nhất; Nghệ An xếp thứ 3/29 đơn vị về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; Công binh dò mìn tại hiện trường vụ nổ khiến 4 người thương vong ở Quỳ Hợp… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 30/8.

* Sáng 30/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Trong ngày tháng lịch sử, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nghe trích đoạn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập; thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ tấm lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Người.

* Sáng 30/8, tại thành phố Vinh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên thứ nhất để nghe và cho ý kiến, quyết định một số nội dung về hoạt động Tiểu ban và chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tiểu ban Tuyên truyền.

Trong đó, Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghiên cứu, ban hành quy định về nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc và trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập Tổ Biên tập trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cán bộ.

Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Sáng ngày 30/8, Tổ công tác số 2 của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với 29 bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong cả nước để kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An 7 tháng đầu năm 2024 đạt 50,5% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (40,2%) và cao hơn bình quân chung cả nước 34,68%. Theo đó, Nghệ An xếp thứ 3/29 đơn vị về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

*Theo nội dung Dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh thống nhất thông qua, Nghi Lộc trở thành vệ tinh quan trọng kết nối với đô thị Vinh. Trên cơ sở đó, huyện Nghi Lộc sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: công nghiệp - đô thị; dịch vụ - du lịch; nông nghiệp - nông thôn.

Đường bộ ven biển được xác định là 1 trong 5 trục động lực phát triển của huyện Nghi Lộc. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 30/8, theo đề nghị của huyện Quỳ Hợp, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường vụ nổ khiến 2 người chết, 2 người bị thương, thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) để hỗ trợ kiểm tra vật liệu nổ tại khu vực này.

Lực lượng công binh chuẩn bị dụng cụ để dò mìn tại ngôi nhà.

* Ngày 30/8, một nguồn tin cho biết, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã mời một nhân viên của Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic (địa chỉ tại số 6, đường Mai Hắc Đế), lên làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, người phụ nữ này vẫn chưa thừa nhận đã trực tiếp tiến hành thủ thuật thẩm mỹ cho chị L.T.T. (38 tuổi), khiến khách hàng này sau đó phải nhập viện.

Trong khi đó, chị L.T.T. cho biết, chị cũng đã được Công an TP Vinh mời lên để nhận diện người này. "Cơ quan công an đã mời tôi lên để nhận diện người phụ nữ tự xưng là "bác sỹ Thắm". Tại đây, tôi đã xác nhận đúng là người này, tuy nhiên cô ta tên thật không phải tên Thắm mà là Nguyễn Thị Hiền", chị T. cho biết.