Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7

* Chiều 6/7, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao công tác đối ngoại của Nghệ An. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Bộ Ngoại giao sẵn sàng làm cầu nối để Nghệ An có thể tiếp tục thúc đẩy các kênh hợp tác trên nhằm phục vụ hiệu quả quá trình phát triển của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cảm ơn Bộ Ngoại giao đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Nghệ An. Thực hiện chủ trương, chính sách ngoại giao và công tác đối ngoại, Nghệ An luôn chủ động trong công tác thu hút đầu tư và đã đạt được một số kết quả.

Trong xu thế hiện nay, tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có hạ tầng khu công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục ủng hộ tỉnh để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Những vẫn đề Thứ trưởng Lê Hoài Trung nêu, tỉnh sẽ tiếp thu để bổ sung vào xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 nhằm hoạch định chiến lược 5 năm tới.

* Trước đó, vào buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp bà Hoàng Thị Thanh và ông Nguyễn Bá Hà, ở xóm Lâm nghiệp Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết bồi thường, tái định cư cho 12 hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực Núi Chung, xã Kim Liên.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp ông Nguyễn Trung Thắng, xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, TP. Vinh với đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giao một lô đất tái định cư và 5 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các đồng thừa kế của gia đình do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) đoạn qua xã Nghi Đức.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe ý kiến công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã kết luận hướng giải quyết; theo đó bày tỏ sự ghi nhận đối với ý kiến của công dân.Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết thấu đáo, dứt điểm các nội dung công dân phản ánh. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu người dân cần tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

* Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 6/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra, thảo luận các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh vẫn đạt 2,69 %; Công tác giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân của cả nước, thu ngân sách có nhiều tín hiệu khả quan.

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng an ninh đều được duy trì ổn định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận các nội dung thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn khi chương trình xây dựng nông thôn mới một số nơi; việc triển khai các dự án trọng điểm còn chậm; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản bất cập; tình trạng cháy rừng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm… 6 tháng cuối năm cần kịp thời triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện đón các dòng vốn có chất lượng; kiên quyết xử lý các dự án không đảm bảo chất lượng, tiến độ.



* “Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào Quân đội, Công an” là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2020, Chính phủ giao Nghệ An tuyển 3.250 công dân, trong đó 3.104 công dân nhập ngũ lực lượng Quân đội, 146 công dân nhập ngũ lực lượng Công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu trên giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đánh giá, đối với công tác tuyển quân năm 2020, về cơ bản tỉnh Nghệ An thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, trong công tác tuyển quân còn tồn tại nhiều hạn chế và cần được rút kinh nghiệm. Về phương hướng công tác tuyển quân năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Hội đồng NVQS tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển quân năm 2021; thẩm định tiêu chuẩn đạo đức chính trị, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào lực lượng Quân đội, Công an…

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

Chúc mừng Sở Du lịch Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Du lịch Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với quá trình phát triển 60 năm ngành Du lịch Việt Nam, ngành Du lịch Nghệ An có 25 năm hình thành và phát triển. Dù thời gian chưa dài nhưng du lịch Nghệ An đã có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Việc Nghệ An nằm trong rất ít địa phương được thành lập Sở Du lịch thể hiện vai trò quan trọng đối với ngành Du lịch chung của cả nước.

Ngành cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung thực hiện Nghị quyết của Trung ương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù bình quân hàng năm ngành Du lịch Nghệ An tăng trưởng trên 10%, doanh thu tăng xấp xỉ 18-20%, nhưng lượt khách du lịch đến Nghệ An vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt là khách nước ngoài.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Sở Du lịch nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Du lịch cần xây dựng chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 2050, đồng thời tích hợp vào quy hoạch phát triển chung của tỉnh, đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX. Từ đó, có kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

* Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đã được Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vào sáng 6/7 tại xã biên giới Mỹ Lý (Kỳ Sơn).

Dự Lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; huyện Kỳ Sơn và xã Mỹ Lý.

Với chủ đề "Thanh niên Nghệ An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng",Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là hoạt động tiếp nối phong trào trong suốt hơn 20 năm qua. Phong trào đã khẳng định những đóng góp tích cực, giàu nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, nhân lên các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ phát động tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cho tuổi trẻ Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo tỉnh, đại diện Tỉnh đoàn cùng chính quyền địa phương đã tham gia Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non bản Hòa Lý. Công trình này được tổ chức Đoàn kêu gọi hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã bắt tay ngay vào xây dựng sân bóng chuyền tại bản Hòa Lý với kinh phí 20 triệu đồng. Tỉnh đoàn cũng phối hợp thực hiện công trình Thắp sáng điện đường tại trung tâm xã Mỹ Lý với kinh phí 20 triệu đồng. Những công trình, phần việc của tuổi trẻ Nghệ An trong ngày ra quân tình nguyện hè 2020 có tổng giá trị trên 400 triệu đồng…

* Sáng 6/7, HĐND thành phố Vinh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

6 tháng đầu năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng với giá trị gia tăng ước đạt gần 9.340 tỷ đồng, tăng 2,65% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt hơn 1.166 tỷ đồng, đạt 56% dự toán tỉnh giao và tăng 18% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, thành phố cũng tập trung cao để triển khai xây dựng, hoàn thành 53 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2020; gắn với chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống chiếu sáng nhiều tuyến đường như: Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu…

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cũng đã tích cực làm việc để vận động Chính phủ cho phép thực hiện dự án ODA về đầu tư hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chăm lo, nhất là có nhiều giải pháp duy trì và ổn định việc tổ chức dạy và học trong các nhà trường thời điểm trước và sau thực hiện chủ trương giãn cách, cách ly xã hội.

Kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều ngày 7/7.