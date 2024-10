Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/10

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri ở các địa phương; Thường trực HĐND tỉnh giám sát đầu tư công tại huyện Con Cuông; Nghệ An cấp 15.000 lít hóa chất khử trùng khu vực chăn nuôi sau mưa lũ; Cảnh sát giao thông Nghệ An tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh… là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.