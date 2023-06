Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Sáng 8/6, sau 2,5 ngày làm việc hết sức khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì, điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

* Sáng 8/6, Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2023 - 2026”. Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An.

* Sáng 8/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 28 đội bóng tham dự.

* Chiều cùng ngày,tại Trung tâm Báo chí Báo Nghệ An diễn ra họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25. Tại đây các cầu thủ nhí và người hâm mộ còn được giao lưu với cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh và các cầu thủ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An.

* Nghệ An đang bước vào những ngày nắng cao điểm, lượng điện tiêu thụ tăng cao, tình trạng mất điện đã diễn ra tại nhiều địa phương. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An để rõ hơn về vấn đề này.

* Trước tình trạng mất điện do sự cố và cắt điện luân phiên những ngày qua, các chủ trại gà trên địa bàn Nghệ An lo gà bị chết do sốc nhiệt. Họ đã lên phương án đối phó, đầu tư hàng chục triệu đồng nâng cấp máy phát điện công suất lớn.

* Năm nay, lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An cho phép các thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, dù cơ bản đã tính được điểm thi thì phụ huynh, học sinh vẫn gặp những khó khăn...