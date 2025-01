Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà Tết lực lượng vũ trang, dự chương trình "Xuân sớm vùng cao" ở huyện Kỳ Sơn; Nghệ An tiếp nhận hơn 93 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết vì người nghèo – Xuân Ất Tỵ 2025'; Hàng trăm cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp, tinh gọn bộ máy… là những thông tin nổi bật ngày 9/1.

* Sáng 9/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn). Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà, chúc Tết các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 9/1, tại xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và huyện Kỳ Sơn tổ chức Chương trình "Xuân sớm vùng cao" - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người dân 2 xã Bắc Lý và Mỹ Lý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao 3.026 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo huyện Kỳ Sơn và kinh phí mua con giống cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Ảnh: Phạm Bằng

* Tính đến 11h ngày 9/1/2025, Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025” tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Tại chương trình Tết vì người nghèo huyện Nghi Lộc, các tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ 6,8 tỷ đồng. Ảnh: Thu Hương

* Thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân, ngay từ tháng 1/2025 Cục Thuế tỉnh quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đạt kế hoạch giao.

Xếp dỡ hàng đầu năm ở Cảng Cửa Lò. Ảnh: Quang An

* Để tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp cán bộ, công chức trong cuộc "cách mạng" tinh gọn bộ máy, ở Nghệ An đã có hàng trăm lá đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều này thể hiện sự tiên phong, gương mẫu hy sinh lợi ích của cá nhân trong cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương lớn của Đảng.

Cấp uỷ và MTTQ xã Thanh Nho trao đổi công việc với cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 9/1, Công an TP.Vinh đã bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma túy. Đáng nói, trong số này có ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).