Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/5

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tại Nghệ An; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh làm việc với huyện Quỳnh Lưu; Hơn 6 tỷ đồng đăng ký thực hiện Tháng Nhân đạo... là những nội dung nổi bật trong ngày.

* Sáng 9/5, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Toà án nhân dân tỉnh và Toà án quân sự Quân khu 4 để khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức toà án nhân dân năm 2014.

* Sáng 9/5, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với huyện Quỳnh Lưu về những cơ hội, tiềm năng, thách thức của địa phương trong bối cảnh mới.

* 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Nhật Bản đạt hơn 30 triệu USD. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, tinh bột đá, nước hoa quả, thuỷ sản chế biến... Trong đó, hiện có 15 doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Nhật Bản tại Nghệ An xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản.

* Sáng 9/5, tại huyện Diễn Châu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 và Kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào chữ thập đỏ - trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

* Sáng cùng ngày, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Tân Kỳ cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.

* Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có nhiều ưu tiên cho học sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Nhưng điều này, có “lợi” nhiều hơn với học sinh vùng thuận lợi. Cuộc đua này không dành cho học sinh vùng khó.