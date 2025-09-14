Chủ Nhật, 14/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 14/9

Gia Huy - Hữu Quân 14/09/2025 19:00

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ; Bước đi khác biệt của nông dân Việt Nam xuất sắc Trần Xuân Sơn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Nghệ An.

người dân quét mã QR thanh toán hàng hóa. Ảnh Thu Huyền
Người dân xã Môn Sơn quét mã QR thanh toán khi mua hàng hóa. Ảnh: Thu Huyền

* Cơ hội và động lực bứt phá mới trong chế biến gỗ và lâm sản ở Nghệ An.

Phối cảnh không gian phân khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trước đây.
Phối cảnh không gian phân khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 48 ha, tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trước đây.

*Doanh nghiệp tại Nghệ An đang "khát" lao động ngành điện, điện tử

bna_-nganh-dien-dien-tu-tai-truong-trung-cap-hong-lam_8771(1).jpg
Ngành điện, điện tử tại Trường Trung cấp KT- KT Hồng Lam. Ảnh: Thanh Nga

* Ở xã Nghĩa Hưng (Nghệ An), khi hầu hết bà con vẫn gắn bó với cây mía và nuôi gà theo chuồng hở, ông Trần Xuân Sơn lại chọn hướng đi táo bạo là nuôi gà đẻ trong chuồng lạnh. Quyết định táo bạo ấy không chỉ mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng, mở lối đi mới cho nông nghiệp quê mía, mà còn đưa ông đến với phần thưởng xứng đáng, danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

ông Sơn7007617489165_469d91b8d24047bc4d50b42a8dc96e1e
Hiện trang trại chuồng lạnh của ông Sơn có quy mô 3.000m2. Ảnh: T.P

* Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ.

bna_9.jpg
Theo bà con địa phương, năng suất thấp, giá thu mua chỉ bằng 1 nửa năm trước, nên vụ sắn này với bà con nông dân là một vụ sắn "đắng", thất thu, nhiều hộ lỗ nặng. Ảnh: Huy Thư

* Bán điện thoại tiêu xài, nam sinh báo tin giả bị cướp để giấu mẹ.

0.ảnh pv
Hà Hoàng Hải N. tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

      Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 14/9

