Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 14/9
Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ; Bước đi khác biệt của nông dân Việt Nam xuất sắc Trần Xuân Sơn… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Nghệ An.
* Cơ hội và động lực bứt phá mới trong chế biến gỗ và lâm sản ở Nghệ An.
*Doanh nghiệp tại Nghệ An đang "khát" lao động ngành điện, điện tử
* Ở xã Nghĩa Hưng (Nghệ An), khi hầu hết bà con vẫn gắn bó với cây mía và nuôi gà theo chuồng hở, ông Trần Xuân Sơn lại chọn hướng đi táo bạo là nuôi gà đẻ trong chuồng lạnh. Quyết định táo bạo ấy không chỉ mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng, mở lối đi mới cho nông nghiệp quê mía, mà còn đưa ông đến với phần thưởng xứng đáng, danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
* Thu hoạch sắn non sau bão, nông dân Nghệ An chật vật vì năng suất thấp, giá rẻ.
* Bán điện thoại tiêu xài, nam sinh báo tin giả bị cướp để giấu mẹ.