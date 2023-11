Nghệ An thu hút dự án FDI 115 triệu USD sản xuất linh kiện ô tô thông minh

(Baonghean.vn) - Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua trong phiên họp thường kỳ vào sáng 30/11.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành.

Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) do Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên trên diện tích gần 16,5ha, có tổng vốn đầu tư là 115 triệu USD (tương đương 2.806 tỷ đồng), từ 100% vốn góp của nhà đầu tư.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An) khi hoàn thành có công suất thiết kế 40 triệu sản phẩm/năm đối với các sản phẩm: Vỏ, linh kiện, khuôn mẫu và bộ phận bằng kim loại ứng dụng cho thiết bị ô tô thông minh và ô tô năng lượng mới.

20 triệu sản phẩm/năm đối với các bộ phận bằng kim loại của ô tô năng lượng mới; 50 triệu sản phẩm/năm các sản phẩm dây, cáp điện, dây dẫn; thanh và dây tiếp điện; ăng ten.

30 triệu sản phẩm/năm các bộ phận từ nhựa, cao su, gốm sứ ứng dụng cho thiết bị ô tô thông minh và ô tô năng lượng mới và 10 triệu sản phẩm/năm sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị chiếu sáng, dụng cụ và máy móc khác.

Ngoài ra, dự án còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, cho thuê nhà xưởng xây sẵn, thương mại.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết: Dự kiến năm 2023, Nghệ An sẽ thu hút được 1,5 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: Thành Duy

Dự án sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến vận hành chính thức vào tháng 1/2027, giai đoạn 2 dự kiến vận hành chính thức vào tháng 4/2028, giai đoạn 3 dự kiến vận hành chính thức trong tháng 4/2030.

Trước đó, Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn đến từ Hong Kong đã đầu tư 200 triệu USD vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An để xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng trên tổng diện tích 43ha. Dự án này đã khởi công vào tháng 10/2022 và sẽ đi vào sản xuất thời gian tới.

Sáng 30/11, tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết: Với việc thu hút thêm 115 triệu USD, từ đầu năm 2023 đến nay, Nghệ An đã thu hút được hơn 1,41 tỷ USD vốn FDI. Dự kiến trong năm nay, tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được khoảng 1,5 tỷ USD vốn FDI.