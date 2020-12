Nghệ An tiếp tục đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, mua bán người

Chiều 7/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác của Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn. Tình hình ANTT một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 947 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý 1.395 đối tượng, thu hồi tiền, tài sản có tổng trị giá hơn 8,5 tỷ đồng trả lại cho nhân dân.

Phát hiện, bắt giữ 1.504 vụ, 2.016 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (trong đó, lực lượng Công an bắt giữ 1.460 vụ, 1.966 đối tượng; Biên phòng bắt giữ 40 vụ, 45 đối tượng; Hải quan phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng), thu 54,6 kg heroin, 62,2 kg và 298.610 viên MTTH, 206,4 kg ma túy đá, 6,8 kg cần sa, 69,8 kg thuốc phiện, 76,1 quả, cây thuốc phiện (tổng lượng ma túy thu giữ gần 506 kg). Trong đó, phá 55 chuyên án ma túy lớn.

30 bánh heroin được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ hồi 03h ngày 29/10/2020 tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu Anh Bách

Phát hiện khởi tố, điều tra 7 vụ, 18 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng; 166 vụ, 216 bị can phạm tội về kinh tế; 19 vụ, 21 bị can phạm tội về môi trường (trong đó, đã tiếp tục đấu tranh mạnh với hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông, khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”).