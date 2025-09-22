Xã hội Nghệ An tổng kết Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 Chiều 22/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025.

Hội nghị do đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Giải quyết việc làm cho gần 231 nghìn lao động

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025 chịu nhiều tác động của dịch bệnh, thiên tai, suy giảm tăng trưởng, Nghệ An vẫn kiên định mục tiêu phát triển gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Kết quả, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 230.763 lao động, đạt 109,88% kế hoạch, tăng hơn 22% so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, 98.427 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng lao động đi theo hợp đồng.

Đào tạo ngành điện, điện tử tại Trường Trung cấp KT- KT Hồng Lam. Ảnh: Thanh Nga

Công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh với hơn 330.150 lượt người tham gia; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 81%, nhiều ngành nghề sau tốt nghiệp đạt 100% lao động có việc làm. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh - sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt hơn 35%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước gắn kết với doanh nghiệp, triển khai đào tạo theo đơn đặt hàng, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong giai đoạn này, toàn tỉnh có thêm gần 10.000 doanh nghiệp mới, góp phần tạo nhiều việc làm ổn định. Năng suất lao động năm 2024 đạt 135,5 triệu đồng/người/năm, gấp 2,27 lần so với năm 2020. Tiền lương bình quân lao động trong khu vực doanh nghiệp tăng từ 5,8 triệu đồng/người/tháng (năm 2020) lên 7,05 triệu đồng/người/tháng ( năm 2024).

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ánh Đoan trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Theo lĩnh vực, lao động khu vực dịch vụ có mức thu nhập cao nhất (6,317 triệu đồng/tháng), tiếp đến là công nghiệp - xây dựng (5,506 triệu đồng/tháng) và nông – lâm – thủy sản (4,046 triệu đồng/tháng). Những con số này cho thấy sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5%, đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 3%.

Tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu lao động

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm tại Nghệ An vẫn bộc lộ hạn chế: chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, thiếu hụt lao động có tay nghề cao; một số địa phương, ngành nghề chưa chủ động, quyết liệt trong triển khai; thu nhập của người lao động vẫn thấp hơn so với bình quân cả nước. Đây là những vấn đề cần phân tích, tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Công nhân làm việc tại Công ty Luxshare-ICT ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất mục tiêu giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 37,8%; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 70%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 31,5%.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu: Các đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về việc làm. Cần nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để tạo thêm nhiều việc làm mới.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung – cầu lao động, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS, THPT, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, quan tâm sử dụng lao động địa phương; thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga

Cũng tại hội nghị có 12 cá nhân, tập thể được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025.