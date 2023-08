Nghệ An tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn. Tại đầu cầu của 21 huyện, thành, thị có lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học đóng trên địa bàn.

Giữ vững chất lượng giáo dục

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, quyết liệt phối hợp và tham mưu hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030. Bên cạnh đó, đã tích cực chủ trì phối hợp, tham mưu tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

Hội nghị tổng kết năm học được triển khai theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành chương trình, tổ chức sơ kết, tổng kết năm học 2022-2023 đồng bộ, khoa học và đúng kế hoạch; hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, kết thúc năm 2022, toàn tỉnh có 1.101 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 75,86%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã đề nghị công nhận được 98 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, công nhận mới 17 trường và công nhận lại 81 trường.

Trong năm học này, ngành cũng đã tiếp tục triển khai và xây dựng mới các mô hình trường học, giáo dục đi đầu trong khu vực và cả nước, tạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; Chủ động trong công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Ngành cũng đã có nhiều đột phá về chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực số, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế giáo dục Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Với nhiều nỗ lực cố gắng, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững và có bước tiến bộ vững chắc. Kết quả, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế luôn đứng tốp đầu cả nước. Kết thúc năm học, Nghệ An có 4 học sinh đoạt Huy chương Vàng và Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế ; 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2023. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Nghệ An có 87 em đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích, xếp vị trí thứ 2 cả nước.

Về giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học cũng có những khởi sắc. Trong đó, chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nghiệp được quan tâm chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh, sinh viên khá, giỏi trong các trường cao đẳng, trung cấp đạt gần 50%; nhiều học sinh, sinh viên của tỉnh đã giành huy chương, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, khu vực và thế giới. Một số ngành nghề bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh, yêu cầu sử dụng của thị trường lao động.

Các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học và sau đại học. Trong năm 2023, thực hiện chủ trương tái cơ cấu trường học, Nghệ An đã chuẩn bị hoàn thành đề án sáp nhập các trường: CĐSP Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An vào Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An; tham mưu văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào Quy hoạch hệ thống các trường đại học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, nhiều tham luận của các địa phương cũng đã chia sẻ các giải pháp trong chỉ đạo xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Hội nghị cũng đi vào phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Hiện nay, Nghệ An đang thiếu trên 6. 500 giáo viên, tỷ lệ huy động trẻ đến trường vẫn còn thấp, còn nhiều điểm trường lẻ ở tiểu học nên gặp khó khăn trong tổ chức dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công tác phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bạo lực học đường, đuối nước xảy ra. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ cấu tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp chủ yếu vẫn là trình độ sơ cấp; trang thiết bị đào tạo tại một số cơ sở giáo dục còn thiếu so với danh mục thiết bị tối thiểu quy định, nhiều thiết bị quá cũ, lạc hậu. Công tác tuyển sinh được cải thiện hơn, song có sự mất cân đối về quy mô giữa các ngành đào tạo, ảnh hưởng đến việc phân phối lao động, chất lượng dạy học, hoạt động nghiên cứu khoa học, điều kiện đảm bảo về chất lượng...

Xây dựng các giải pháp hiệu quả, sát với thực tiễn từng địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, Báo cáo tổng kết thể hiện đầy đủ kết quả năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học vừa qua, nhất là trong công tác tham mưu chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, tác động lớn đến công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của ngành.

Trong công tác tham mưu chỉ đạo quyết liệt, kết quả giáo dục đạt được thành quả đáng khích lệ, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao. Giáo dục mũi nhọn duy trì, chất lượng giáo dục ngoại ngữ có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định Nghệ An là điểm sáng trong dạy và học, làm cho uy tín của ngành Giáo dục, của tỉnh Nghệ An được nâng cao.

Bước sang năm học 2023 - 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cần tập trung các giải pháp để giải quyết các tồn tại của ngành, của địa phương, lưu ý đến 2 vấn đề, đó là tỉnh còn nhiều điểm trường lẻ và cần sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới trường học. Ở thành phố và một số địa bàn thuận lợi quy mô lớp học tăng lên, cần bố trí sắp xếp đủ phòng học cho các nhà trường.

Các đại biểu phát biểu tại các điểm cầu. Ảnh: Đình Tuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích những tồn tại, hạn chế của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, lưu ý các đơn vị về vấn đề tuyển sinh ngành học có chương trình đào tạo, có tính cạnh tranh, mỗi trường cần xây dựng những ngành trọng tâm để tạo được thương hiệu cho các nhà trường, tránh đào tạo một cách dàn trải.

Năm học này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn toàn ngành cần triển khai bài bản, khoa học trên các lĩnh vực, trong đó, có 9 nhiệm vụ mầm non phổ thông, 5 nhiệm vụ giáo dục đại học và 5 nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp.

Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chính sách, phát triển đội ngũ nhà giáo có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, làm sao phát triển đội ngũ nhà giáo ngoài việc cung cấp kiến thức còn truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thời gian tới, ngành cũng cần xây dựng văn bản triển khai kế hoạch năm học theo hướng tích hợp, tổ chức hội nghị chuyên môn năm học, trên cơ sở lý thuyết hàn lâm đi vào thực tiễn sát với cơ sở, việc xây dựng các giải pháp phải tạo sự đột phá để triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hiện trên địa bàn cả tỉnh có sự khác biệt giáo dục giữa các địa phương, dù điều kiện kinh tế, xã hội có nét tương đồng. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo phải triển khai xem xét một cách khoa học, đánh giá chính xác về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền và đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục cho từng đơn vị.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Trước thềm năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành cần quan tâm đến công tác cơ sở vật chất, đội ngũ, tuyển sinh, tổ chức khai giảng sát với thực tế địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổ chức tốt lễ tuyên dương học sinh đạt điểm cao tại các kỳ thi olympic khu vực, quốc tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT để lan tỏa ý nghĩa của chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh luôn đồng hành với ngành Giáo dục trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành cần quan tâm phối hợp cùng với Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần đưa giáo dục tiếp tục là ngành mũi nhọn của tỉnh. Kết quả của ngành cũng sẽ góp phần cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Đồng chí Bùi Đình Long và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà lãnh đạo các phòng chuyên môn, phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường về hưu trong năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vì đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022./.