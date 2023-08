Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng 4 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt Huy chương Olympic quốc tế

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 10/8, tại TP. Vinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt, chúc mừng các em học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thầy cô, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự Chương trình gặp mặt, chúc mừng các em học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh…

Em Mai Văn Đức - học sinh lớp 12A4 đạt Huy chương Bạc Hoá học quốc tế thay mặt 4 học sinh đạt giải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Mùa thi khu vực, quốc tế của năm học 2022-2023 đã khép lại với những thành quả đáng tự hào của ngành Giáo dục Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Trong đó, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục ghi tên mình vào bảng vàng thành tích, khẳng định chất lượng của một trường chuyên tốp đầu cả nước.

Nhà trường có 4 học sinh đạt giải quốc tế gồm: Em Mai Văn Đức - học sinh lớp 12A4 đạt Huy chương Bạc Hoá học quốc tế; em Nguyễn Nguyên Hải - học sinh lớp 11A4 đạt Huy chương Vàng Hoá học quốc tế Abu Reikhan Beruniy; em Lê Quang Trường - học sinh lớp 12A4 đạt Huy chương Vàng Hoá học quốc tế Abu Reikhan Beruniy và em Đặng Bảo Quân - học sinh lớp 11A3 đạt Huy chương Vàng Vật lý châu Âu.

Cô Lê Thị Lan, đại diện cho đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi khu vực, quốc tế chia sẻ về hành trình của các đội tuyển Hóa học, Vật lý. Ảnh: Thành Duy

4 tấm huy chương trên đấu trường thế giới đã chứng minh nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh, tài năng... của tập thể lãnh đạo, giáo viên cùng các em học sinh đội tuyển môn Hóa học và Vật lý của nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chúc mừng thành tích mà 4 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt được; mang lại niềm tự hào cho nước ta nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng và cho nhà trường, bản thân các em, gia đình, dòng họ; đóng góp rất lớn vào thành tích chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Đây cũng là thành quả ghi nhận những nỗ lực của 4 học sinh trong quá trình rèn luyện, học tập; cũng như của đội ngũ giáo viên và nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chúc mừng, ghi nhận, động viên nhà trường và các em học sinh. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn, từ tiền đề đạt được, 4 học sinh đạt giải tiếp tục phát huy để được những kết quả cao hơn trong chặng đường sắp tới và tiếp tục tỏa sáng trên các lĩnh vực lựa chọn; đồng thời hãy mãi tự hào là học sinh trưởng thành từ mái trường THPT chuyên Phan Bội Châu, từ quê hương Nghệ An.

Qua đây, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị các em học sinh tiếp tục coi thành tích 4 học sinh nhà trường đạt được là tấm gương để tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng cho biết, những năm qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành những chính sách để tạo điều kiện phát triển ngành Giáo dục, đặc biệt đã có một nghị quyết chuyên đề riêng của HĐND tỉnh cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành tặng hoa, quà chúc mừng 4 học sinh đạt giải. Ảnh: Thành Duy

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề mới với chế độ, chính sách cao hơn nhằm tạo điều kiện tốt hơn nữa dành cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Giám hiệu, thầy cô Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, truyền cảm hứng để các em học sinh lĩnh hội, chinh phục các chân trời kiến thức và có nhiều thành quả cao hơn nữa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng hoa, quà chúc mừng 4 thầy, cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các em học sinh nhà trường rèn luyện, nỗ lực học tập thật tốt, tiếp tục tỏa sáng để xứng đáng với sự tận tụy, tận tâm, cống hiến của thầy cô; là con ngoan, trò giỏi, sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Nghệ An hiếu học, là học sinh học tập dưới mái trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Để kịp thời động viên, khích lệ thành tích của tập thể giáo viên, học sinh trong các cuộc thi quốc tế năm học 2022 - 2023, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, quà chúc mừng 4 học sinh đạt giải.

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An cho 4 học sinh đạt giải. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng quà chúc mừng 4 học sinh đạt giải. Ảnh: Thành Duy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng hoa, quà chúc mừng 4 thầy, cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển gồm: cô Lê Thị Lan, cô Trần Thị Quỳnh Anh, thầy Phùng Ngọc Thành - môn Hóa học và cô Lê Thị Thơ An - môn Vật lý.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tặng học bổng cho 4 học sinh. Ảnh: Thành Duy

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tặng học bổng cho 4 học sinh. Ảnh: Thành Duy

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chúc mừng 4 học sinh và 4 giáo viên. Ảnh: Thành Duy

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tặng quà chúc mừng các em. Tỉnh đoàn Nghệ An đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 em đoạt huy chương. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và một số doanh nghiệp đã tặng quà, chúc những thành tích xuất sắc của các em học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, chúc mừng 4 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng 4 học sinh, Ban Giám hiệu, các giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và gia đình 4 học sinh đạt giải. Ảnh: Thành Duy