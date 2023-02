Nghệ An: Trang trọng, ấm áp ngày hội tòng quân ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Quý Mão, sáng 7/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 theo tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, kịp thời động viên công dân lên đường nhập ngũ.

Nghĩa Đàn:

Sáng 7/2, huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 theo tinh thần đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 152 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng); Bộ đội Biên phòng Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An là 14 chiến sĩ. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội. Trong đó, 50 thanh niên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Trước khi lên đường nhập ngũ, các chiến sĩ đã được tham gia buổi gặp mặt tiễn tân binh tại địa phương; 100% thanh niên được nhận quà động viên từ lãnh đạo, các tổ chức, đoàn thể tại xã, thị trấn.

Tại các buổi gặp mặt, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ; mong muốn các tân binh tiếp tục đoàn kết, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các tân binh hứa luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Tương Dương:

Trong đợt giao quân năm nay, toàn huyện Tương Dương có 103 tân binh là những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Để đảm bảo số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ, trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện các bước công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo về số lượng và chất lượng, với 100% tân binh nhập ngũ đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Con Cuông:

Đợt giao, nhận quân năm 2023 của huyện Con Cuông có tổng số 101 công dân, trong đó, chỉ tiêu quân sự 93 thanh niên, chỉ tiêu công an là 8 thanh niên.

Đây là những thanh niên ưu tú, đại diện cho con em, nhân dân các dân tộc trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện được tuyển chọn hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các công dân có độ tuổi từ 18 - 25, trình độ văn hóa từ lớp 9 đến cao đẳng, có sức khỏe tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo cho công tác tuyển quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Con Cuông đã thực hiện đúng các bước theo quy trình và theo phương châm “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ đủ về quân số, đảm bảo về chất lượng…

Tặng hoa và quà, đồng thời giao nhiệm vụ cho các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, lãnh đạo huyện Con Cuông mong muốn: Các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của các lớp cha anh đi trước và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng học tập, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của Quân đội giao cho; xứng đáng là những người con ưu tú của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nơi miền Tây xứ Nghệ; đóng góp sức mình bảo vệ và xây dựng quê hương Con Cuông nói riêng, Nghệ An nói chung ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.

Đợt giao quân năm 2023, các tân binh của huyện sẽ được biên chế về Sư đoàn 324, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An và Biên phòng Nghệ An./.