Pháp luật Nghệ An triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một Năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh lớp Một ở Nghệ An sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Honda Việt Nam tài trợ. Hoạt động nằm trong chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một”, thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBATGTQG ngày 08/10/2025 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công văn số 10907/UBND-NC ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An vừa có Công văn 254/ATGT ngày 16/10/2025 về việc triển khai trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh tham gia Lễ trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2024-2025. Ảnh tư liệu: Đ.C

Chương trình do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Theo kế hoạch, Honda Việt Nam sẽ vận chuyển mũ bảo hiểm đến tận các điểm trường và chỉ định các đại lý ủy quyền (HEAD) phối hợp cùng nhà trường tổ chức hoạt động trao tặng, hướng dẫn đội mũ đúng cách và tuyên truyền về an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê, phân bổ số lượng mũ; phối hợp chọn một trường tiểu học tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn các trường còn lại thực hiện thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con em, đồng thời tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh và nhà trường về việc chấp hành quy định khi chở trẻ em tham gia giao thông.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam hướng dẫn các em học sinh cách đội mũ bảo hiểm. Ảnh tư liệu: CTTĐT.



Công an tỉnh Nghệ An được yêu cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người lớn chở trẻ em trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm cho trẻ; đồng thời tổng hợp, báo cáo số liệu vi phạm liên quan đến trẻ em.

UBND các phường, xã được giao đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động cha mẹ học sinh mua và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em; chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức trao tặng mũ đúng hướng dẫn.

Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh được đề nghị tăng thời lượng tuyên truyền về an toàn giao thông, tập trung phản ánh việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Ban An toàn giao thông tỉnh giao Văn phòng Ban chủ trì phối hợp tổ chức Lễ phát động, phát hành tài liệu tuyên truyền thống nhất trên toàn tỉnh; đồng thời giám sát, kiểm tra quá trình triển khai và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Chương trình hướng tới mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn cho trẻ em và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Nghệ An.