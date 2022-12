Nghệ An triển khai nhiều công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 17/12, tại thị xã Hoàng Mai, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027".

Dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn và Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn: Lê Thanh Tú – Trưởng ban Thanh niên xung phong trung ương Đoàn; Hoàng Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và các đơn vị đồng hành.

Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương nhấn mạnh, với chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo” từ ngày 14 - 16/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã mở ra một chặng đường mới cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thành niên”, tuổi trẻ Nghệ An sẵn sàng tiên phong hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Từ “Cầu nối yêu thương - Cùng em đến trường” cho các em học sinh vùng cao tới những “Ngôi nhà Đại đoàn kết” cho các hoàn cảnh khó khăn, những con đường thắp sáng đường quê đều chứa đựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và xung kích của tuổi trẻ Nghệ An trong tình hình mới.

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên các thầy cô giáo, các em học sinh, cũng như đảm bảo việc dạy và học tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng dụng cụ phục vụ giảng dạy và học tập cho học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 2 (huyện Kỳ Sơn) với tổng trị giá 350 triệu đồng.

Chung tay cùng Nghệ An xây dựng những tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn, Trung ương Đoàn cũng trao tặng cho Nghệ An một tuyến đường điện thắp sáng đường quê trị giá 70 triệu đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương dành tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân đồng bào có đạo tại xã Quỳnh Lộc.

Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Công ty cổ phần Tập đoàn Damina, Group Quỹ Thiện nguyện Damina, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Cụm thi đua số 4 cũng dành tặng cho Trường Tiểu học Quỳnh Trang và Trường Tiểu học Quỳnh Lập mỗi trường một thư viện sách; dành tặng xã Quỳnh Trang một sân bóng chuyền.

Ngay sau lễ phát động, 100% cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện công trình, phần việc thanh niên gồm: tổ chức khánh thành “Cầu đoàn kết” và trao nhà nhân ái; hỗ trợ người dân thực hiện quy trình cấp mã định danh, căn cước công dân và hộ chiếu, tặng túi an sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà Giáo xứ dịp Noel; khám phát thuốc, chạy bộ gây quỹ hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”; tặng cờ Tổ quốc cho thanh niên, ngư dân vươn khơi bám biển; trao sân bóng chuyền thanh niên; tổ chức "Diễn đàn Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".