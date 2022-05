Nghệ An triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Quan tâm 6 huyện, 27 xã biên giới

Trong Công văn số 312/KH-UBND ngày 21/5/2022 về kế hoạch thực hiện Tháng hành động PCMT, UBND tỉnh yêu cầu: UBND 06 huyện biên giới ưu tiên tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 27 xã biên giới; vận động và chủ động kiểm tra, ngăn chặn, không để tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Hiện nay, 27/27 xã biên giới có ma túy, trong đó có nhiều xã trọng điểm phức tạp về ma túy; số người nghiện ma túy còn nhiều; hoạt động của tội phạm liên quan đến các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao; các đối tượng phạm tội về ma túy thường trung chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh, đi các địa phương khác tiêu thụ (qua theo dõi, 80% lượng ma túy thu giữ được trên địa bàn tỉnh có nguồn gốc thẩm lậu qua biên giới Việt - Lào)...



Trước tình hình trên, ngày 7/4/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định số 318/QĐ-CAT-PV01 về việc ban hành Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” triển khai tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện biên giới Nghệ An gồm: Anh Sơn (xã Phúc Sơn), Thanh Chương (gồm 5 xã: Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Thủy), Tương Dương (gồm 4 xã: Tam Quang, Tam Hợp, Mai Sơn, Nhôn Mai), Con Cuông (gồm 2 xã: Môn Sơn, Châu Khê), Kỳ Sơn (gồm 11 xã: Nậm Cắn, Nậm Càn, Mỹ Lý, Bắc Lý, Na Loi, Na Ngoi, Tà Cạ, Đoọc Mạy, Keng Đu, Mường Ải, Mường Típ), Quế Phong (gồm 4 xã: Tri Lễ, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Thông Thụ). Đề án thực hiện từ ngày 15/4/2022 đến hết năm 2022, được chia làm 3 giai đoạn.

Ngay sau lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong vào ngày 19/4/2022, đồng loạt các địa phương thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh như Anh Sơn, Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn cũng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”. Cùng với đó, nhiều tụ điểm, nhiều đường dây ma tuý bị triệt xoá.

Điển hình rạng sáng ngày 20/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân triệt phá 12 tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn các bản Pà Khốm, Tam Hợp (xã Tri Lễ), bản Thanh Phong 2, Ná Công (xã Mường Nọc) và bản Kim Khê (xã Châu Kim), huyện Quế Phong.

Hay gần đây, vào hồi 12h30 phút ngày 15/5/2022, tại thôn 9, xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04 Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn, phối hợp Đồn Biên phòng Phúc Sơn kiểm tra xe mô tô mang BKS 37M1-307.32 do Lương Văn Thành, SN 1971, dân tộc Thái, là lao động tự do, thường trú tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, Anh Sơn điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6.000 viên ma tuý tổng hợp (dạng hồng phiến) được cất giữ trong cốp xe.

Để bảo đảm tiến độ Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống, đấu tranh “làm sạch” ma túy tại các địa bàn biên giới của tỉnh. Trong kế hoạch thực hiện Tháng hành động về PCMT (tháng 6/2022), UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu UBND 6 huyện biên giới chỉ đạo xây dựng hiệu quả mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại 27 xã biên giới và nghiên cứu, nhân rộng mô hình ra các xã còn lại trên địa bàn. Quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho đồng bào vùng xa, biên giới, nhất là những vùng trước đây trồng cây có chứa chất ma túy để họ ổn định cuộc sống, không tái trồng cây có chứa chất ma túy. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong PCMT; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ với lực lượng chức năng các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCMT ở khu vực biên giới

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Trong Tháng hành động PCMT năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện tổ chức tấn công truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Các lực lượng trọng tâm (Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan) tăng cường chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ngay từ bên kia biên giới. Đặc biệt, ưu tiên lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke... để tổ chức sử dụng ma túy trái phép; nhất là trong điều kiện thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT được mở cửa trở lại. Gần đây nhất, ngày 12/5/2022, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc đã triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke tại nhà nghỉ Hạnh Hiền do Trần Thị Hiền (SN 1969), trú tại xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân, thành phố Vinh làm chủ.

Khi cảnh sát đột nhập bất ngờ cơ sở này đã bắt quả tang tại 1 phòng karaoke có 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ trú tại huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ, trên đĩa có một ít ketamin và 1 ống hút. Qua test nhanh, xác định cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Đồng thời, phát hiện tại 3 phòng nghỉ của quán đang có 3 cặp đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại quán còn có hơn 10 nhân viên nữ đều là gái mại dâm đến từ các huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Qua test nhanh ma túy, phát hiện 2 nhân viên dương tính với chất ma túy.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu hết tháng 06/2022, kết quả lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đạt ít nhất 60% chỉ tiêu giao tại Quyết định 5067/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện và quản lý chặt chẽ việc tổ chức điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy “kép”. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine.

Trong Công văn số 312/KH-UBND ngày 21/5/2022, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các cơ quan báo chí và truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Tháng hành động PCMT năm 2022, bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, trong đó ưu tiên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là tại 27 xã biên giới.

Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống ma túy và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy.

- Khánh Ly