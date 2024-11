Thời sự Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Phúc Sơn Chiều 16/11, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XV; Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn đón đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

“mẫu mực, tiêu biểu”



Báo cáo với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác, Thiếu tá Hoàng Văn Giang - Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Phúc Sơn nêu rõ, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,747 km đường biên giới với 7 cột mốc thuộc địa bàn xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) và xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương); có Cửa khẩu phụ Cao Vều - Thoong Phi La (Lào).

Địa bàn phụ trách của Đồn là xã Phúc Sơn với dân số có 2.549 hộ với 9.124 khẩu, gồm 2 thành phần dân tộc sinh sống là Kinh và Thái, trong đó 4 bản giáp biên giới.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh; luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; tham mưu, phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; duy trì thực hiện tốt chức năng kiểm soát biên phòng tại cửa khẩu Cao Vều, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hoá, khám chữa bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng kết hợp ngoại giao nhân dân.

Đặc biệt, vào tháng 6 năm nay đơn vị đã tổ chức ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 257 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tiếp tục góp phần xây dựng biên giới đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thiếu tá Hoàng Văn Giang - Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Phúc Sơn báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã phối hợp với địa phương triển khai nhiều mô hình sinh kế cho người dân nghèo trên địa bàn; thực hiện mô hình “Tủ thuốc biên cương”; vận động nguồn xã hội hoá để triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”; nhận đỡ đầu 9 em học sinh nghèo.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn

biên giới quốc gia

Sau khi nghe lãnh đạo Đồn báo cáo, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đồn Biên phòng Phúc Sơn đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đồn Biên phòng Phúc Sơn đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu Đồn Biên phòng Phúc Sơn nắm chắc địa bàn, đánh giá, dự báo đúng tình hình; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương cơ sở và nhân dân tổ chức bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động nắm, phối hợp với lực lượng công an đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá, lôi kéo nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu lực lượng vũ trang phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong quá trình đại hội Đảng các cấp.

Cùng đó, phối hợp làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, chủ động phối hợp với các lực lượng của nước bạn Lào đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia; tăng cường hiệu quả kết nghĩa cụm bản dân cư 2 bên biên giới, chương trình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng quà Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở.

"Quan trọng nhất là đời sống nhân dân có ổn định, có phát triển thì chúng ta mới bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn biên giới quốc gia, xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trọng lòng dân", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các đồng chí trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cũng đã trao tặng quà cho Đồn Biên phòng Phúc Sơn.