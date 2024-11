Xây dựng Đảng Đồng chí Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An Sáng 16/11, tại TP. Vinh, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

Cùng dự cuộc làm việc, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XV; Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề xuất một số nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Cuộc làm việc nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2024; các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đặc biệt, Trưởng ban Tổ chức Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã nghe các kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW, ngày 26/8/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là cá nhân đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An trên nhiều cương vị công tác từ trước đến nay.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương dự cuộc làm việc.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và hướng dẫn công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp tham gia cấp uỷ để các tỉnh, thành uỷ để có sự chủ động trong công tác thẩm định.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Trung ương xem xét cho chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh thời gian tới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về một số liên quan đến công tác Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét chuyển biên chế viên chức của các đơn vị: Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An hiện đang trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tỉnh Nghệ An quản lý để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong tổ chức máy biên chế, thực hiện các chế độ chính sách; hướng dẫn cụ thể thời điểm học sinh phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường để thuận tiện trong việc kết nạp đảng viên mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất đơn vị nào đề xuất chuyển giao thì đơn vị đó có văn bản xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, sau khi có văn bản phối hợp của cấp ủy liên quan đối với việc chuyển giao tổ chức đảng giữa đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng ủy khối ở Trung ương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, qua trình triển khai thực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW cơ bản thuận lợi; đồng thời kiến nghị một nội dung để Ban Tổ chức Trung ương xem xét liên quan đến quy trình góp ý văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Nâng cao chất lượng Văn kiện Đại hội gắn với thực hiện tốt công tác nhân sự

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng chúc mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, bổ nhiệm, chuẩn y các vị trí công tác mới. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao đối với không chỉ cá nhân các đồng chí mà còn với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng những kết quả Nghệ An đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trao đổi các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Trước mắt, tỉnh cần tập trung cụ thể hoá Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số ban, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới theo hướng quyết tâm nâng cao chất lượng; đặt ra mục tiêu phải có tính khả thi cao; chỉ ra đường lối phát triển nhưng phải có giải pháp cụ thể kèm theo nguồn lực để thực hiện.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đồng thời lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tiếp tục quan tâm làm tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.