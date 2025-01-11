Xây dựng Đảng Nghệ An triển khai ứng dụng 'Sổ tay đảng viên điện tử' trong toàn tỉnh Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 132-CV/TU, ngày 30/10/2025 yêu cầu các cấp ủy trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sổ tay đảng viên điện tử đang được ứng dụng rộng rãi.

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về việc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và Kế hoạch số 168-KH/VPTW, ngày 21/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng; trên cơ sở kết quả tập huấn do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức ngày 29/10/2025, để triển khai thống nhất việc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ tỉnh theo quy định, Thường trực Tỉnh ủy có Công văn số 132-CV/TU, ngày 30/10/2025 yêu cầu:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nội dung sau: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu danh mục tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ tỉnh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 để Trung ương đồng bộ sang ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đảm bảo không để xảy ra sai sót, trùng lặp thông tin. Thời hạn hoàn thành trước ngày 01/11/2025.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành Quy định sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy về nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

“ Tính đến ngày 30/9/2025, đảng bộ tỉnh Nghệ An có 136 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 130 đảng bộ xã, phường; 2 đảng bộ khối; 2 đảng bộ lực lượng vũ trang; 2 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở) với 1.472 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 265 đảng bộ cơ sở và 1.207 chi bộ cơ sở) và 200.579 đảng viên.

Văn phòng Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử", hoàn thành trước ngày 01/11/2025. Tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin để triển khai ứng dụng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đảng cập nhật, sử dụng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử"; xử lý vướng mắc; chuẩn bị và triển khai các phương án hỗ trợ kỹ thuật khác phục vụ cho công tác triển khai ứng dụng tại các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt việc sinh hoạt chi bộ. Cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị cần quan tâm về cơ sở vật chất, bố trí địa điểm sinh hoạt cho các chi bộ, nhất là ở địa bàn nông thôn, các khu chung cư, trong các loại hình doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quản lý chặt chẽ nội dung sinh hoạt chi bộ trên môi trường số.

Đây là nội dung quan trọng, là điểm mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư.