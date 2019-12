Nghệ An và 4 tỉnh ven biển được Vương quốc Anh hỗ trợ dự án chống mua, bán người

(Baonghean.vn) - Dự án do Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an là cơ quan chủ trì tại 5 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh và Nghệ An.