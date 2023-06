Nghệ An và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 30/6, tại TP. Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Toàn cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết. Dự lễ ký kết về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 5 huyện, thị xã ven biển. Về phía Cảnh sát biển Việt Nam có Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

CẢNH SÁT BIỂN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯ DÂN

Thành lập ngày 28/8/1998, Cảnh sát biển Việt Nam được xác định là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trình bày dự thảo chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: Thành Duy

Để phát huy chức năng “đội quân công tác” và để hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động công tác dân vận; trong đó có việc triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đây là một nội dung đột phá, thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện các văn kiện, Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ mới; cũng như cụ thể hóa vào cuộc sống Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Trần Văn Hậu - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1, Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Với những nội dung rất toàn diện, mục đích cụ thể trong Chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mà hai bên trao đổi, thống nhất và ký kết, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các nội dung, sớm đưa chương trình đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ giao Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm đầu mối phối hợp với tỉnh Nghệ An tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện theo phạm vi, trách nhiệm được giao; những nội dung vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ đạo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đến thăm, làm việc, tổ chức ký kết với tỉnh Nghệ An về Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, trong đó có đường bờ biển dài 82km với khoảng 1 triệu người dân sống tại 5 huyện, thị xã giáp biển, chiếm khoảng 29% dân số của tỉnh và hiện có khoảng 4.000 tàu đánh bắt, khai thác hải sản, trong đó có hơn 1.100 tàu đánh bắt xa bờ.

Với đặc điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ ngư trường, các nguồn lợi từ biển và phát triển kinh tế biển được tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: Thành Duy

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế biển; có các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển; đồng thời tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quyết định liên quan; diễn tập khu vực phòng thủ ở các huyện, thị xã ven biển; diễn tập công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với thảm họa trên biển;…

Đánh giá cao nội dung, ý nghĩa Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa hai bên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tin tưởng chương trình sẽ triển khai hiệu quả, chặt chẽ; từ đó làm cho mối quan hệ quân và dân ngày càng gắn bó; mối quan hệ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Nghệ An ngày càng được tăng cường, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cam kết Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An, trong đó giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực để phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chương trình. Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin theo định kỳ; trường hợp có những tình huống cần thiết hai bên sẽ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi.

PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRÊN 5 NỘI DUNG

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Trung tướng Bùi Quốc Oai ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". Ảnh: Thành Duy

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm 5 nhóm nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Nhân dân; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng quà lưu niệm đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng bức tranh lưu niệm đến Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận hỗ trợ của Cảnh sát biển Việt Nam dành cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An.