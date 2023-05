Nghệ An xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã lập biên bản 1.443 trường hợp; Tước giấy phép lái xe 268 trường hợp; Tạm giữ: 32 ô tô; 471 mô tô; 6 phương tiện khác.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), trong 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm hư hỏng 1 xe ô tô. So với cùng kỳ giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, giảm 4 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 485 ca tuần tra, kiểm soát với 2.192 lượt CBCS tham gia, lập biên bản 1.443 trường hợp; xử phạt 601 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng; Tước Giấy phép lái xe 268 trường hợp; Tạm giữ: 32 ô tô; 471 mô tô; 6 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm chính: Không có Giấy phép lái xe 254 trường hợp; Không có Giấy chứng nhận đăng ký 158 trường hợp; Không đội mũ bảo hiểm 213 trường hợp; trong cơ thể có chất ma túy 4 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 365 trường hợp; chạy quá tốc độ quy định 456 trường hợp…

Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chủ động xây dựng phương án ngay từ đầu, bởi vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông được duy trì ổn định, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.