Nghệ An xử phạt, yêu cầu tháo dỡ chùa 'triệu đô' lấn chiếm di tích quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính chùa Linh Sâm 110 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ các hạng mục.

Theo kết luận của UBND tỉnh, chùa Linh Sâm được xây dựng đã có nhiều hành vi vi phạm như: Chiếm đất thuộc Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đền Hữu (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) diện tích 3.743 m2. Hành vi này bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại diện tích đất đã chiếm thuộc Di tích Quốc gia Đền Hữu.

Với hành vi xây dựng công trình chiếm đất thuộc Di tích đền Hữu, chùa Linh Sâm bị phạt 55 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Với hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 1.585,5 m2, chùa Linh Sâm bị phạt 20 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại đất đã lấn chiếm.

Trước đó, ngày 11/11/2019, Báo Nghệ An đã có bài phản ánh về việc một ngôi chùa bỗng mọc lên ngay trong khu di tích lịch sử. Theo tìm hiểu của phóng viên, dù mới được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương xây chùa Linh Sâm (kinh phí khoảng hơn 34 tỷ đồng do một doanh nghiệp ở Hà Nội và một số người đóng góp), chưa được cấp phép, nhưng tháng 9/2019, chùa này được xây dựng ngay cạnh đền Hữu (thờ Nguyễn Cảnh Hoan, một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê trung hưng ở thế kỷ XVI, được công nhận là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia vào năm 2009).