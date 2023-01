Nghệ An: Xuân về bên những cây cầu mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mùa Xuân này, nếu ai đi xa khi trở về sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến Nghệ An xây dựng được nhiều cây cầu mới, tô điểm thêm cho quê hương nét hiện đại, năng động kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An là tỉnh có mạng lưới sông, suối khá dày, địa hình một số huyện miền núi có độ dốc lớn nên vào mùa mưa, bão dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm. Ở những nơi chưa có cầu kiên cố hoặc cầu xây dựng đã lâu xuống cấp không bảo đảm an toàn thì việc đi lại, vận chuyển nông sản, giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2020 đến nay, được sự quan tâm của Nhà nước cũng như các chương trình, dự án, Nghệ An đã và đang xây dựng được nhiều cây cầu trọng điểm.

Điển hình như cầu Diễn Kim, huyện Diễn Châu, là cây cầu huyết mạch phục vụ cho các xã vùng ven biển nhưng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn. Trước thực trạng đó, từ năm 2021, Nhà nước đã hỗ trợ huyện Diễn Châu triển khai xây dựng cây cầu này. Đây là cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với bề rộng 9m, chiều dài khoảng 285m.

Đường hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 600m, được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp V đồng bằng, nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Tổng mức đầu tư dự án là 125 tỷ đồng, từ đầu năm 2022, cầu Diễn Kim đã đưa vào sử dụng hiệu quả.

Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Việc xây dựng cầu Diễn Kim mới sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng và vùng lân cận. Thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, phát huy thế mạnh kinh tế biển.

Cũng trong năm 2022, xã Diễn Vạn (Diễn Châu) cũng đưa vào sử dụng cầu Vạn Đông. Cầu Vạn Đông nằm trên địa bàn xóm Đông Phú nối 2 bờ kênh nhà Lê được xây dựng từ năm 1990, sau hơn 30 năm sử dụng, cầu đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Năm 2021, được doanh nghiệp tài trợ kinh phí đã xây mới công trình cầu Vạn Đông. Công trình cầu Vạn Đông dài 15m, rộng 5,5m, tải trọng 5 tấn với tổng kinh phí xây dựng 3 tỷ đồng.

Những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn ưu tiên xây dựng cầu dân sinh, huyện Yên Thành đã và đang xây dựng, nâng cấp được khá nhiều hệ thống cầu mới, giải tỏa phần lớn nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Điển hình như vừa hoàn thành cầu Đồng Ruồng và cầu Sơn Tịnh trên địa bàn xã Long Thành trị giá trên 50 tỷ đồng.

Đại diện UBND xã Long Thành (Yên Thành) cho biết: Việc hoàn thành cầu Đồng Ruồng và cầu Sơn Tịnh có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương, các em học sinh, mà còn giúp xã Long Thành từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu yếu. Giúp kết nối các xã lân cận, gắn kết giao thông giữa trung tâm huyện, tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, từ năm 2020 đến nay, huyện đã xây dựng mới được 8 cây cầu tập trung ở các xã Long Thành, Lăng Thành, Văn Thành. Hiện nay, đang tiếp tục lồng ghép từ các chương trình, dự án xây dựng trên 10 cây cầu bắc qua hệ thống sông Đào đi qua các xã Trung Thành, Công Thành, Lý Thành, Nam Thành, Thọ Thành…

Theo báo của Sở GTVT Nghệ An, từ năm 2018 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, như nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), nguồn vốn nông thôn mới, nguồn vốn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nghệ An có 220 cầu dân sinh được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng. Những cây cầu dân sinh hoàn thành đã tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi. Thời điểm này, Nghệ An đang tích cực triển khai thi công hàng loạt các cây cầu trọng điểm, như đang thi công 5 cầu lớn trên tuyến đường ven biển gồm: Cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn: 15 nhịp; cầu Cửa Thơi: 20 nhịp; cầu Lạch Vạn: 17 nhịp; cầu Nghi Quang; cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, các cây cầu trên đều đạt tiến độ trên 60% khối lượng.

Cách đây khoảng hơn 1 tháng, Nghệ An khởi công xây dựng cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, nối 2 huyện Thanh Chương và Đô Lương, dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án cầu Đò Cung có chiều dài toàn cầu khoảng 420m, bề rộng cầu 9m. Điểm đầu cầu tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương; điểm cuối cầu tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Tổng chiều dài khoảng 1,5 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, theo kế hoạch 4 năm tới sẽ đưa vào sử dụng.

Mục tiêu của dự án là tạo ra sự kết nối quan trọng giữa vùng thượng huyện Thanh Chương gồm 8 xã với thị trấn Đô Lương và nhiều xã thuộc huyện Đô Lương.

Việc đưa vào sử dụng những cây cầu mới trong thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá với mật độ lớn của nhân dân cũng như đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn Nghệ An.