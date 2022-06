Nghệ An: Yêu cầu ngư dân không neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò sau ngày 31/8/2022

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 346 ngày 1/6/2022 về Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị khai thác, kinh doanh tại cảng Cửa Lò.

Thông báo nêu rõ, cảng Cửa Lò là cảng quốc tế tổng hợp, phục vụ hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu. Hàng năm, cảng Cửa Lò tiếp nhận hàng ngàn lượt tàu vào xếp, dỡ hàng hóa với tổng sản lượng thông qua cảng khoảng 4 - 5 triệu tấn. Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cảng Cửa Lò đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả khả quan trong sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù vậy, cảng Cửa Lò vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Lượng hàng hóa xuất bằng container của tỉnh Nghệ An khoảng 1.000 - 1.200 container/tháng trong khi tại cảng Cửa Lò chỉ 200 - 250 container/tháng. Mặt khác, hàng hóa thông qua cảng không ổn định về thời gian.

Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trên bến cảng. Cảng Cửa Lò những năm qua ngân sách Trung ương bố trí theo kế hoạch đầu tư công để nạo vét luồng vào cảng còn hạn chế, hiện nay luồng tàu chỉ được nạo vét đến cao độ -7,2m (tàu trọng tải lớn không vào được).

Ngoài ra, Cảng Cửa Lò nằm sát khu dân cư nên trong quá trình khai thác ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống lân cận, do vậy cảng không thể thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 24/24h theo thông lệ quốc tế.

Sau khi nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc tại cảng Cửa Lò và các đơn vị, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung.

Về tình trạng tàu cá ngư dân neo đậu tại các bến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND thị xã Cửa Lò chỉ đạo các ngành, đơn vị của địa phương thực hiện ngay việc phân loại tàu và phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Ban quản lý Cảng cá Nghệ An để tuyên truyền, yêu cầu ngư dân không được neo đậu tại cảng Cửa Lò, đưa toàn bộ các tàu nhỏ và vừa vào neo đậu tại bến cá Nghi Tân, đồng thời hướng dẫn các tàu cá của ngư dân tỉnh bạn về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội, nội dung này hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2022 (trước tháng 9).

Phối hợp chặt chẽ với cảng Cửa Lò có phương án bố trí linh hoạt và đảm bảo an toàn vị trí neo đậu cho các tàu cá có công suất lớn (dài trên 15m) do luồng chưa đảm bảo nên chưa vào được bến cá Nghi Tân, tạm thời neo đậu tại cảng Cửa Lò trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ và khi không có tàu kinh doanh hoạt động trong thời điểm cảng Nghi Tân chưa được nạo vét.

Thực hiện đầu tư, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ cá Nghi Tân - thị xã Cửa Lò, để tạo điều kiện cho ngư dân tiêu thụ sản phẩm khi tàu cá về neo đậu tại cảng; thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại cảng cá theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành thị xã Cửa Lò để thực hiện định hướng và chuẩn hóa việc neo đậu của các tàu cá trong và ngoài địa bàn, theo dõi việc thực hiện di chuyển các tàu cá neo đậu tại cảng Cửa Lò vào bến cá Nghi Tân.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò để thực hiện tuyên truyền, yêu cầu ngư dân đưa toàn bộ tàu nhỏ và vừa vào neo đậu tại bến cá Nghi Tân đảm bảo khoa học, an toàn, và hiệu quả.

Ban Quản lý cảng cá Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò và các lực lượng có liên quan để hướng dẫn và đưa tàu cá của ngư dân tỉnh bạn về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội.

Về việc nạo vét luồng, tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam quan tâm bổ sung kinh phí nạo vét luồng đoạn từ khu vực bến cá Nghi Tân đến luồng cảng Cửa Lò vào kế hoạch nạo vét duy tu hàng năm của Bộ Giao thông vận tải để hỗ trợ cho tàu cá công suất lớn ra vào, khắc phục tình trạng neo đậu tại cảng Cửa Lò gây mất an toàn hàng hải như hiện nay.

UBND thị xã Cửa Lò thực hiện khảo sát, đánh giá sơ bộ cao trình luồng lạch từ bến số 1 đến bến cá Nghi Tân, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Khảo sát để tham mưu UBND tỉnh phương án tận thu chất thải trong quá trình nạo vét luồng đúng quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát nhu cầu nguồn vật liệu san lấp các khu vực trong KKT Đông Nam, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xã hội hóa để tận thu chất thải của quá trình nạo vét luồng cho tàu cá đoạn (từ bến số 1 đến bến cá Nghi Tân) làm vật liệu san lấp cho các dự án trong KKT Đông Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để kiểm soát ô nhiễm môi trường trong quá trình nạo vét luồng...

Về việc quy hoạch vị trí đổ thải, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm việc với các đơn vị triển khai công tác san lấp mặt bằng tại các khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để thống nhất thực hiện phương án tận thu, kết hợp việc nạo vét cảng và đổ thải tại các khu công nghiệp đang xây dựng mặt bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu quy hoạch vị trí đổ thải nạo vét của cảng đúng theo quy định. |

Đối với việc di dời các hộ dân sát hàng rào cảng và xây dựng tuyến đường vào cảng, UBND thị xã Cửa Lò rà soát, bố trí khu tái định cư cho các hộ dân sát hàng rào cảng thuộc phạm vi GPMB của tuyến đường, đồng thời có văn bản trình cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân, nhằm phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường.

Rà soát lại thiết kế, phạm vi dự án và phạm vi giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường nối Quốc lộ 46 đến bến số 5, bến số 6 cảng Cửa Lò để đề xuất điều chỉnh (nếu cần thiết và đảm bảo an toàn), nhằm đảm bảo dự án không làm tăng tổng mức đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Sở Giao thông vận tải xem xét, thẩm định.

Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến số 5, bến số 6 cảng Cửa Lò trên cơ sở bám sát các nội dung Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư để tiết kiệm chi phí.

Về chính sách hỗ trợ tàu nước ngoài, Ban quản lý KKT Đông Nam nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container tại cảng Cửa Lò, sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh.

Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các đơn vị kinh doanh, khai thác tại cảng Cửa Lò tăng cường công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức vận chuyển hàng hóa qua cảng Cửa Lò; tuyên truyền về việc mất an toàn, an ninh khi tàu cá neo đậu ở cảng Cửa Lò.