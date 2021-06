Nghệ An yêu cầu xe khách vận chuyển không quá 20 hành khách để phòng dịch Covid-19

Ngày 4/6, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động vận tải, phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đến các địa phương có dịch cho đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại, gồm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. HCM và các địa phương khác đã được Bộ Y tế công bố có dịch Covid-19.

Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, hợp đồng, du lịch, xe buýt, xe taxi, chỉ được vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người trên phương tiện (đối với xe giường nằm được bố trí 2 dãy giường 2 bên và các giường đều có rèm che thì được chở số lượng khách theo thiết kế), đối với xe taxi dưới 7 chỗ ngồi được phép chở không quá 4 người.

Các phương tiện từ vùng dịch trước khi vào địa bàn Nghệ An phải phun khử khuẩn. Ảnh minh họa: Tiến Hùng Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị các tài xế, tuyệt đối không được dừng, đỗ, đón, trả khách, dừng nghỉ ăn uống tại các địa phương đang có dịch Covid-19 ở cộng đồng. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phương tiện trước khi hoạt động và sau khi kết thúc hành trình. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, lưu trữ danh sách và số điện thoại, địa chỉ hành khách của từng chuyến đi để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.



Lái xe và hành khách phải thường xuyên khai báo y tế, luôn đeo khẩu trang trong suốt hành trình và sát khuẩn tay đúng cách, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định.

Đối với các phương tiện vận tải đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hạn chế dừng đỗ trên các tuyến đường thuộc tỉnh Nghệ An, trường hợp cần thiết phải dừng, đỗ thì lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Đối với công dân và phương tiện đi từ các vùng dịch khác về Nghệ An thì phương tiện phải được vệ sinh, phun khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Nghệ An…

Đối với việc vận chuyển công nhân từ nơi cư trú đến các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị công nhân chỉ sử dụng cố định một phương tiện vận chuyển cho cả chiều đi và chiều về. Hạn chế tối đa việc sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. Yêu cầu lái xe lập danh sách hành khách cho cả chiều đi và chiều về cho công nhân.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh giao thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện kinh doanh vận tải nói chung và đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đi, đến các vùng được công bố dịch.

Tính đến ngày 4/6, đã có đến 37 tỉnh, thành xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng ở đợt dịch lần thứ 4 này. Trong số đó, các địa phương có số ca bệnh nhiều gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...