Xã hội Nghề caddie và những bí mật ít người biết Người ta thường nhắc nhiều về những cú swing điệu nghệ, những pha putt thần sầu hay áp lực nghẹt thở của các giải đấu golf chuyên nghiệp. Nhưng ít ai để ý đến những bóng dáng thầm lặng, cần mẫn bước theo từng bước chân của golfer, mang trên vai chiếc túi gậy nặng trĩu và đôi mắt không ngừng dõi theo trái bóng trắng. Họ là caddie - những người đồng hành của các golfer.

Những người đồng hành thầm lặng

Trong thế giới golf, caddie không chỉ đơn thuần là người xách gậy. Họ là những "trợ lý" đắc lực, góp phần quan trọng vào mỗi đường bóng. Theo lịch sử hình thành, caddie ban đầu chỉ là những cậu bé địa phương giúp mang vác gậy, nhưng theo thời gian, họ đã trở thành những chuyên gia thực thụ, am hiểu sâu sắc về luật chơi, địa hình sân và tâm lý golfer.

Một caddie đồng hành cùng golfer trong một giải đấu. Ảnh: Xuân Thủy

“Để làm công việc của một caddie, chúng tôi phải trải qua 1 khóa huấn luyện kéo dài 2-3 tháng. Dù không trực tiếp đánh golf nhưng những kiến thức caddie tiếp thu trong khóa học sẽ tương đương 60 -70% kiến thức của một huấn luyện viên. Vì thế, chúng tôi có thể hỗ trợ, tư vấn thêm cho những khách mới bắt đầu tập chơi”, anh Lê Văn Thế (nhân vật đã được đổi tên, phường Vinh Phú) - một caddie với hơn 2 năm kinh nghiệm chia sẻ.

Theo anh Thế, tầm quan trọng của caddie không chỉ dừng lại ở việc quản lý dụng cụ. Họ là đôi mắt thứ hai của golfer, là bộ não tính toán khoảng cách, hướng gió, độ dốc của green (vùng xanh quanh hố)… và đưa ra những lời khuyên chiến thuật quý giá. Một caddie giỏi có thể giúp golfer tiết kiệm những cú đánh, tránh được những bẫy hiểm hóc và quan trọng hơn, tạo ra một không khí thoải mái, tự tin để golfer tập trung, phát huy tối đa khả năng của mình. Có thể khẳng định, caddie góp phần định hình trải nghiệm và kết quả của mỗi trận đấu. "Đôi khi, chỉ một cơn gió nhẹ đổi hướng cũng đủ làm thay đổi đường bóng, chúng tôi phải cảm nhận được điều đó, rồi tư vấn cho khách chọn gậy nào, đánh hướng nào cho phù hợp”, anh Thế nói.

Caddie là người đồng hành thầm lặng, đứng sau thành - bại của các golfer. Ảnh: Xuân Thủy

Tại các sân golf ở Nghệ An, caddie thường làm việc theo ca và ca đầu tiên bắt đầu lúc 5 giờ sáng, kết thúc của ca cuối cùng có khi là 10-11 giờ đêm. Chị Nguyễn Thị Trâm (nhân vật đã được đổi tên, ở phường Cửa Lò) nói: “Thời gian làm việc của caddie phụ thuộc vào số lỗ mà khách hàng đánh. Ngoài 1 tiếng chuẩn bị trước, nếu đánh 9 lỗ thì mất khoảng 2-2,5 tiếng. Nếu đánh đủ 18 lỗ thì khoảng 4-5 tiếng. Trung bình mỗi ngày chúng tôi chỉ phục vụ 1 khách, thời gian còn lại khá rảnh nên một số người có thể làm song song công việc khác”.

Mùa Hè, trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung, công việc của những caddie vô cùng vất vả. Theo chân khách, họ không chỉ xách theo túi gậy nặng từ 10-20 kg mà còn đeo thêm 1 bao cát bên để lấp đầy những vết đánh do các golfer để lại trên mặt cỏ, sau những cú đánh. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, họ di chuyển liên tục hàng cây số dưới nắng gắt, đồng thời, thực hiện hàng loạt nhiệm vụ phức tạp khác như đảm bảo gậy luôn sạch sẽ, sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo; đọc line (đường lăn của bóng) trên green; động viên và trấn an tinh thần golfer; di chuyển nhanh chóng giữa các hố…

Một caddie giỏi cần có kiến thức tốt về môn golf. Ảnh: Xuân Thủy

“Chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt luật golf, giữ im lặng tuyệt đối khi golfer thực hiện cú đánh, và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng dù trong bất kỳ tình huống nào. Sau trận đấu, chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ, vệ sinh gậy sạch sẽ và hỗ trợ golfer hoàn tất các thủ tục cần thiết”, anh Thế chia sẻ.

Áp lực và thị phi

Dù thời gian làm việc không nhiều nhưng một caddie cần tổng hợp nhiều kỹ năng để trở nên chuyên nghiệp. Cụ thể, cần sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn sâu rộng về golf, có kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu tâm lý, có khả năng quan sát và phân tích nhạy bén, có thể lực và sự bền bỉ, có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tận tâm.

Ngoài ra, đức tính thật thà và biết giữ bí mật là một trong những yêu cầu hàng đầu của các quản lý sân golf đối với caddie. Vì đối tượng khách chủ yếu là người có vị trí xã hội, các doanh nhân thành đạt, nên những nội dung liên quan đến họ đều được yêu cầu bảo mật tối đa. Thậm chí, trong một số trường hợp, caddie không được biết danh tính của những vị khách này.

Với mức lương cơ bản khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, thu nhập của caddie thường đến từ tiền tip của golfer sau mỗi vòng đấu. Những ngày khách hào phóng, tip hậu hĩnh thì vui, những ngày vắng khách, hoặc khách không tip nhiều, thì thu nhập bấp bênh. Dù có mối quan hệ đồng hành với golfer nhưng không phải lúc nào các caddie cũng có được sự tôn trọng đúng mực.

Nghề caddie đòi hỏi sức khỏe thể lực và sức chịu đựng về áp lực. Ảnh: Xuân Thủy

“Với những khách hàng vui vẻ, dễ tính thì không sao. Gặp những khách hàng khó tính, thiếu chuẩn mực thì chỉ muốn nghỉ việc. Tôi đã từng gặp những khách đổ lỗi vô cớ cho caddie khi đánh hỏng, thậm chí họ chửi bậy, xúc phạm… Với caddie là nam giới thì áp lực này có thể vượt qua, nhưng với nữ giới thì khó hơn. Không ít chị em phải khóc vì ấm ức. Trong thực tế, kể cả ở những giải đấu lớn, không ít golfer từng tấn công caddie của mình vì caddie đưa sai gậy, đọc sai khoảng cách. Những lúc đó chỉ nên bình tĩnh, kiên nhẫn để giải thích hoặc đơn giản là im lặng và tiếp tục công việc”, anh Lê Văn Thế nói.

Với nữ giới, khó khăn không chỉ đến từ áp lực tâm lý. “Chúng tôi phải làm việc ngoài trời, bất kể nắng mưa, nóng bức hay gió lạnh. Túi gậy nặng, đi bộ liên tục hàng chục cây số mỗi ngày khiến nhiều người bị đau lưng, đau khớp. Sợ nắng làm đen da, bỏng da nên chúng tôi luôn phải đeo khẩu trang và đi tất tay, tất chân kín. Chưa kể, cỏ sân golf thường xuyên được phun hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc kích thích phát triển để duy trì cảnh quan nên môi trường làm việc cũng không thật sự trong lành. Ngoài ra, với nữ giới, đây cũng là một nghề nhiều thị phi. Không ít những câu chuyện không hay trong nghề làm ảnh hưởng đến những người caddie chân chính”, chị Nguyễn Thị Trâm bộc bạch.

Caddie là người đồng hành thầm lặng đứng sau các golfer. Ảnh: Xuân Thủy

Dù mệt đến đâu, điều quan trọng nhất là các caddie phải luôn giữ được sự tỉnh táo khi làm việc. Tỉnh táo họ mới có thể đưa gậy, đọc line, phán đoán chính xác. Tỉnh táo họ mới có thể nhìn thấy điểm rơi của bóng, mới có thể né được những quả bóng của các khách khác hướng về mình.

Anh Thế trải lòng: “Nhìn vậy chứ caddie cũng có rủi ro nghề nghiệp đấy. Rủi ro thứ nhất là bị trúng bóng khi đang làm việc. Trong 2 năm làm việc của mình, tôi bị 3 lần trúng bóng, lần nào cũng bầm đen vì bản chất bóng golf khá nặng, lực bay của bóng rất mạnh. Ngoài ra, các caddie sợ nhất là làm gãy gậy của khách. Quá trình di chuyển bằng xe điện, những túi gậy nếu không được cài cẩn thận sẽ dễ bị rơi ra, có thể dẫn đến gãy gậy. Theo quy định, caddie sẽ phải đền tiền cho khách, nếu đó là một cây gậy hàng chục triệu đồng thì xác định đi làm không công nhiều tháng trời”.