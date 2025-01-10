Giải trí Nghệ sĩ đa tài Diễm Quỳnh: Từ đường phố Việt Nam đến tàu điện ngầm New York Từ đường phố Hà Nội đến tàu điện ngầm New York, từ những dự án thương hiệu quốc tế đến video cá nhân đoạt giải, Diễm Quỳnh cho thấy sức mạnh của sự kết hợp: cái đẹp nghệ thuật, sự chính xác thủ công và tầm nhìn thương hiệu.

Khi bắt tay vào thực hiện video Any Other Way, nhà thiết kế kiêm nghệ sĩ đa ngành Diễm Quỳnh chỉ có một mục tiêu duy nhất: kể câu chuyện văn hóa bằng hình ảnh, đưa tinh thần Việt Nam len vào giữa nhịp sống New York.

Thành quả là một tác phẩm kết hợp giữa ngôn ngữ đồ họa, hình ảnh động và âm nhạc - vừa kỳ ảo, vừa gợi suy ngẫm và được vinh danh với giải Vàng Thiết kế Indigo ở hạng mục Truyền thông hỗn hợp/Hình ảnh Động).

Lấy cảm hứng từ những quán ăn vỉa hè quen thuộc ở Hà Nội, Diễm Quỳnh tưởng tượng khung cảnh ấy xuất hiện trong một ga tàu điện ngầm New York.

Hồn Việt giữa lòng New York

Ý tưởng của nghệ sĩ Diễm Quỳnh xuất phát từ sự giao thoa Đông - Tây, yếu tố vốn định hình hầu hết các tác phẩm của cô. Lấy cảm hứng từ những quán ăn vỉa hè quen thuộc ở Hà Nội, Diễm Quỳnh tưởng tượng khung cảnh ấy xuất hiện trong một ga tàu điện ngầm New York. Sự kết hợp lạ lẫm này gợi ra cảm giác “không hoàn toàn thuộc về một nơi nào” - nỗi niềm chung của nhiều nghệ sĩ di dân - nhưng đồng thời cũng là một "bức thư tình gửi đến New York, thành phố dung hòa mọi khác biệt", như lời cô chia sẻ.

Đằng sau sự kỳ ảo là khối lượng công việc thủ công tỉ mỉ: 118 đoạn typography được chụp thủ công từ biển hiệu đường phố New York, xử lý, ghép chuyển động mô phỏng nhịp máy đánh chữ. "Trong thời đại AI làm mọi thứ nhanh hơn, tôi muốn sản phẩm này giữ lại cảm giác thủ công vì văn hóa nảy sinh từ bàn tay con người", Diễm Quỳnh nói.

Nghệ thuật nâng giá trị thương hiệu

Hiện làm việc tại New York, Diễm Quỳnh là nhà thiết kế nhận diện thương hiệu và chiến dịch quảng cáo cho nhiều khách hàng lớn. Song song với dự án thương mại, cô vẫn kiên trì những sáng tạo cá nhân gắn với văn hóa. Với Diễm Quỳnh, nghệ thuật và thương hiệu không đối lập mà bổ sung cho nhau.

"Ngày đầu đi học, giáo sư nói rằng nhà thiết kế đồ họa không phải là nghệ sĩ. Khi bước vào thế giới doanh nghiệp, tôi hiểu điều đó đúng: thiết kế thương mại đòi hỏi sự rõ ràng, tuân thủ và nhất quán. Nhưng nếu thấu hiểu mục tiêu kinh doanh, người thiết kế vẫn có thể biến cái đẹp thành công cụ kể chuyện thương hiệu hiệu quả", Diễm Quỳnh chia sẻ.

Ở Diễm Quỳnh, hành trình nghệ thuật luôn song hành cùng tinh thần trách nhiệm xã hội.

Những dự án cô tham gia như xây dựng thương hiệu Hudson Square - khu phố sáng tạo ở Manhattan hay làm mới hình ảnh cho Vườn thú Bronx và Thủy cung New York cùng Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã, cho thấy khả năng dung hòa giữa tính nghệ thuật và chiến lược truyền thông. Ở Hudson Square, những tấm poster với thông điệp dí dỏm đã giúp một khu phố ít người biết đến trở thành niềm tự hào của cộng đồng sáng tạo trẻ.

Đa tài, đa ngành và luôn trở về với văn hóa

Ở Diễm Quỳnh, hành trình nghệ thuật luôn song hành cùng tinh thần trách nhiệm xã hội. Các dự án của cô, dù mang tính thương mại hay cá nhân, đều hướng đến một điểm chung: đưa văn hóa vào thiết kế để tạo kết nối cảm xúc.

"Không phải lúc nào nhà thiết kế cũng có tiếng nói nhưng khi nhìn thấy trong một thương hiệu dấu vết của bàn tay sáng tạo tâm trí, trái tim, quá khứ và tình yêu - tôi biết rằng nghệ thuật vẫn ở đó", cô nói.

Từ đường phố Hà Nội đến tàu điện ngầm New York, từ những dự án thương hiệu quốc tế đến video cá nhân đoạt giải, Diễm Quỳnh cho thấy sức mạnh của sự kết hợp: cái đẹp nghệ thuật, sự chính xác thủ công và tầm nhìn thương hiệu. Đó cũng là hành trình để cái tên Diễm Quỳnh Trần được nhắc đến như một nghệ sĩ đa ngành, một "kỹ sư nghệ thuật" đưa hồn Việt ra thế giới.