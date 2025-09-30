Thứ Ba, 30/9/2025
Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 23: Hôn nhân tan vỡ, Lam bật khóc

Quốc Duẩn 30/09/2025 10:19

Toàn dứt khoát ly hôn, Lam mạnh mẽ bước vào cuộc sống mới nhưng không giấu nổi nước mắt khi đối diện nỗi đau hôn nhân.

Preview nội dung tập Tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Tập 23 mở ra với bước ngoặt lớn khi Toàn đã quyết định ký đơn ly hôn. Với tính cách của anh, việc đặt bút vào tờ giấy ấy có nghĩa mọi điều đã được cân nhắc kỹ càng, không còn đường lùi. Cuộc gặp giữa Ngân, Mỹ Anh và Toàn lúc này chỉ để xác nhận thêm sự thật, bởi khả năng khuyên can hay níu kéo hạnh phúc gần như không còn.

Link xem

Trong khi đó, Lam nhanh chóng thay đổi diện mạo, như một lời tuyên bố sẵn sàng bước vào cuộc đời mới. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, Lam vẫn không tránh khỏi giây phút yếu lòng. Lâm – người hiểu cô quá rõ, chỉ cần đôi lời đã khiến Lam bật khóc, để lộ những tổn thương sâu kín trong hôn nhân.

Link xem
Link xem

Tập 23 hứa hẹn là một bản lề cảm xúc, khi mỗi nhân vật phải đối diện với sự thật trần trụi của tình yêu và hôn nhân: ở lại trong đau khổ hay bước ra để tìm cơ hội mới? Câu trả lời sẽ khiến khán giả không khỏi hồi hộp và day dứt.

Link xem

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 23:

Tập 23 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Ba ngày 30/9/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 23:

      Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 23: Hôn nhân tan vỡ, Lam bật khóc

