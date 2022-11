Nghĩ về tấm thẻ đỏ thứ 4 của Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Không nhiều khán giả xứ Nghệ bất ngờ vì trận thua 1-0 của Sông Lam Nghệ An với chủ nhà Bình Định. Nhưng lại ngán ngẩm với tấm thẻ đỏ trong một tình huống tranh chấp không đáng của Thái Bá Sang - cầu thủ đã thi đấu mùa V.League thứ 3.

Đến thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đã nhận 4 thẻ đỏ, chỉ sau Bình Định 5 thẻ đỏ. Các cầu thủ xứ Nghệ phải nhận thẻ đỏ gồm 3 hậu vệ Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng, Thái Bá Sang và ngoại binh Olaha. Trung vệ 23 tuổi Thái Bá Sang ngoài tấm thẻ đỏ trên sân Quy Nhơn còn phải nhận 4 tấm thẻ vàng, thuộc nhóm cầu thủ chơi rắn tại V.League 2022. Đây là trận đấu, ngoài bàn thua và tấm thẻ đỏ của Bá Sang thì Quế Ngọc Hải cũng phải nhận thẻ vàng, vắng mặt trận đấu tới do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Chủ nhà Bình Định được mệnh danh “PSG của Việt Nam” được đánh giá trên cơ Sông Lam Nghệ An. Đầu mùa bóng, ngay trên sân Vinh với khí thế hừng hực thì thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn để thua 1-2 thì cuối mùa giải với phong độ thiếu ổn định, không nhiều người nghĩ đến chiến thắng trên sân khách.

Nhưng việc đầu trận đấu, thể lực còn tốt, lại đang tập trung phòng ngự số đông nhưng rốt cuộc đội khách Sông Lam Nghệ An đã sớm phải nhận bàn thua từ tình huống bóng bổng. Hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ gồm nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia, tập trung 7-8 cầu thủ áo vàng trong vòng 16,5m nhưng vẫn để Xuân Nam ghi bàn.

Đây không phải là lần đầu tiên của mùa bóng Quế Ngọc Hải và các đồng đội để lọt lưới trong những tình huống như vậy. Điều này khiến cho Sông Lam Nghệ An không thể duy trì phong độ, ngay sau chiến thắng tưng bừng Bình Dương 3-0 họ lại trắng tay trên sân Quy Nhơn. Tính cho đến nay, duy nhất đội bóng xứ Nghệ chỉ có 2 trận thắng liên tiếp trước TP.Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn lại ngay sau chiến thắng là những trận đấu đáng thất vọng. Điều đáng ngạc nhiên là huấn luyện viên Huy Hoàng vốn dĩ là trung vệ nổi tiếng chơi rắn của đội tuyển quốc gia nhưng khi cầm quân lại không thể điều chỉnh được các học trò của mình.

Trong 35 tấm thẻ vàng mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhận được từ đầu mùa bóng có khá nhiều tình huống các hậu vệ đứng sai vị trí, lại không có đủ tốc độ để đua tranh với đối phương buộc phải phạm lỗi. Khá nhiều tình huống đối kháng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vào bóng ác ý trong các tình huống không cần thiết mà Thái Bá Sang là một điển hình. Được đôn lên đội 1 khá sớm nhưng “bao đồng” khá nhiều việc ngoài chuyên môn, nên trình độ chuyên môn của cầu thủ này đã chững lại và trở thành điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.

Thua 1 đội mạnh như Bình Định không phải là điều quá bận tâm nhưng làm thế nào để không trắng tay trước Hải Phòng, Nam Định là điều mà chắc chắn Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải cân nhắc. Được biết, sau mùa giải này hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ sẽ có nhiều thay đổi nhưng trước mắt họ phải khẩn trương vá lại hàng hậu vệ. Với tình cảnh hiện nay, dù đã cách vị trí thứ 3 đến 11 điểm nhưng muốn lọt tốp 5 các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần phải nỗ lực rất nhiều.