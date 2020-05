Ngoại hạng Anh chốt ngày trở lại với đại chiến Man City vs Arsenal; Quang Hải được AFC vinh danh

Hiện bàn thắng bằng đá phạt của Quang Hải này đang được khán giả trên AFC bầu chọn nhiều nhất với 73% trong tổng số 2.600 người bầu chọn, bỏ xa các bàn thắng của Sunil Chhetri (Ấn Độ, CLB Bengaluru FC ghi trận gặp Maziya ngày 31/5/2017) chỉ có 24%.

Sân vận động nào mở cửa đón khán giả ở vòng 1/8 Cúp QG?

Cúp QG Bamboo Airways đã diễn ra được một loạt trận nhưng với Than Quảng Ninh và Hà Nội FC thì sân chơi này chỉ sắp bắt đầu. Và một thông tin được nhiều người quan tâm nhất lúc này là khán giả có được vào sân xem thi đấu hay không.

Hà Nội FC sẽ đó tiếp Đồng Tháp, đội bóng bất ngờ đánh bại Hải Phòng FC ở vòng loại vào ngày 31/5. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ban lãnh đạo đội bóng đã xin phép các cơ quan chức năng được mở cửa đón khán giả vào sân. Sau khi cân nhắc tình hình dịch bệnh ở địa phương, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của ban lãnh đạo đội bóng.

Cổ động viên tại sân Cẩm Phả trong một trận đấu. Ảnh minh họa Theo thông tin có được, Hà Nội sẽ không bán vé trận đấu này. Họ sẽ phát hành giấy mời cho các đối tác, những fans hâm mộ trung thành cũng như các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đội bóng cũng thực hiện một loạt các biện pháp nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng liên quan đến Cúp QG, Than Quảng Ninh cũng đã nhận được chấp thuận mở cửa sân vận động Cẩm Phả. Trong trận đấu tới đây, Than Quảng Ninh sẽ đón tiếp đội khách DNH Nam Định. Với sự thăng hoa của đội bóng thành Nam, dự kiến sẽ có rất đông khán giả đến sân Cẩm Phả. Chính vì vậy, BTC giải coi đây là trận cầu tâm điểm của trận đấu và các phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Serie A chính thức ấn định ngày trở lại

Sau hơn 2 tháng bị tạm hoãn vì dịch bệnh, giải đấu số một Italy, Serie A, ấn định thời khắc trở lại vào ngày 20/6, 3 ngày sau Premier League.

Bộ trưởng Thể thao Italy Vincenzo Spadafora khẳng định với dư luận rạng sáng 29/5 (giờ Hà Nội) sau cuộc họp với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) và Ban tổ chức Serie A: "Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, và như tôi nói từ ngày đầu tiên, bóng đá sẽ trở lại khi chúng ta có đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho các bên liên quan".